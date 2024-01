Червена линия: Хомо еротичен Исус раздели обществото в Испания

Изумителният реализъм на испанските католически религиозни образи кара хората да предизвикват дебати още от самото начало по време на Контрареформацията. Но дали току-що не бе премината червена линия?

Официалният плакат за прочутите тазгодишни тържества по време на Страстната седмица в Севиля предизвика сериозни вълнения. Страната е разделена дали образът на възкръсналия Христос е фигура на красота или безвкусен излишък от чувственост и хомоеротика.

