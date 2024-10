Halloween Masquerade by Go Guide – прекарай 31 октомври както никога досега

Тръпки по гръбнака в нощната мъгла, пълна с физиономии – най-древният и силен страх на човечеството е страхът от непознатото. При него има само две правила. Правило номер едно – не се взирай твърде дълго в тъмнината, ако не искаш и тъмнината да те погледне отблизо. Правило номер две – помни, че всяка страшна история се случва първо в главата ти. Но ако вместо глава носиш маска? Маската – най-древното оръжие за прикриване на истинската ти самоличност, най-тайнствената и страшна игра със самия теб. Маската, която искаш да сложиш, или маската, която искаш да свалиш? Коя ще се окаже по-мистична от двете, коя не е за изпускане, а коя е зловеща дори за разказване?

Всичко това може да усетиш и преживееш на грандиозното събитие, което организираме специално за теб – Halloween Masquerade by Go Guide

на 31.10.2024 г. от 22:00 ч. в The Purgatory / Чистилището на ул. Индустриална 7. Очаквай неочакваното с 3 индивидуални зали, преобразени тематично, напрегнати светлини и блуждаещи лазери, подбрани DJ-и, които те карат да настръхваш, и декорации, които не те оставят спокоен до самия финал на това смразяващо парти, специални изненади и активности, които ще можеш да изпиташ само на Halloween Masquerade by Go Guide.

Вземи твоя билет!

Музика тъмна като нощ

За всички жадни за зловещи приключения души и за атмосферата на този изключително смразяващ маскарад ще се погрижи в “The Midnight Cabaret” – енигматичната Gloria Petkova, в Pop залата “The Widow’s Veil” – ShAmy & Rocky, и в Electronic залата „The Gold Vortex” – Electric Behaviour. Сетовете ще предизвикат тръпки от върха на пръстите ти до най-страховитите нотки на твоята душа, а след всеки следващ музикален пърформанс маските определено ще падат. Това, което ще последва – ще те очаква на място в най-страшната нощ в годината и на най-добрия Хелоуин, който някога си изпитвал.

Активности за смелите

В затъмнената обител на The Purgatory / Чистилището ще посрещнем участниците в този зловещ маскарад с welcome drink, ще ги поканим в нашия Rent-a-Mask кът, където срещу стори или активност в социалните мрежи, в която отбелязват събитието, ще могат да вземат най-подходящата маска, която да отговаря на скритата им същност, и да танцуват с нея до края на партито или докъдето тази тъмна нощ ги отведе. Ще имаме още – абсолютно знаменателен фотокорнер, който пазим за изненада на място, невероятни момичета, за чиито костюми можем само да подскажем, че ще ти вземат дъха със светлина, и много специална Escape Room, в която ще разкриваш зловеща мистерия, за да се добереш до мистичния ѝ изход. Подсказваме ти и за черешката на тортата или за най-добрата причина да свалиш маската си тази вечер – взривяващото Dark Fantasy Show. Ще има огън, ще има движения, които не може да повториш, ще има концептуално изживяване, което ще остане в съзнанието ти дълго след Halloween Masquerade by Go Guide.

Ще има нещо, което дори Кърт Вонегът в „Майка Нощ“ трудно би описал – игра от сянка и страх.

За финал ти казваме – тази нощ слагаме едни маски, за да паднат други, и обличаме призрачното наметало, за да захвърлим удоволствие в страшното лице на Хелоуин. Тази нощ жестоки маски надничат от ъглите, от горните етажи те гледат хиляди очи, но кой се крие зад маските – демони, от праха родени създания или просто страшни градски легенди? Тази нощ Вонегът зловещо ни прошепва –

We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.

А ти готов ли си да ни покажеш истинското си лице? Ела, за да разберем заедно колко дълбок може да бъде мракът в Halloween Masquerade by Go Guide на 31.10.2024 г. от 22:00 ч. в The Purgatory / Чистилището на ул. Индустриална 7.

Да застанеш зад маската не е за изпускане – твоят билет те очаква!

