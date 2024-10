Синдромът ФОМО - страх да не изпуснем нещо по-добро

Чували ли сте за синдрома FOMO (ФОМО)? The Fear of Missing Out (FOMO) е страхът да не изпуснем нещо. Някои го наричат „болестта“ на новото време, която води до усещане за неудовлетвореност. Синдромът ФОМО ни кара да мислим, че можем да намерим нещо по-добро. Страхуваме се да не изпуснем по-добрата възможност например, да не изпуснем какво се случва в социалните мрежи.

Този синдром може да се отнася за много неща в живота ни, любовта е една от тях. Страхът от пропускане, не е просто феномен, преживяван индивидуално, а може значително да повлияе и на взаимоотношенията ни, на създаването на такива.

В една връзка FOMO или „страхът от изпускане“ се отнася до безпокойството, което един партньор изпитва, че пропуска социални събития, преживявания или възможности за връзка извън връзката, възможност да намериш по-добър партньор, без да си дал шанс на тези взаимоотношения, в които си или на потенциален партньор.

Западни изследвания показват, че ФОМО може да се прояви като преходно усещане, възникващо по време на разговор, постоянна личностна черта или психическо състояние, предизвикващо дълбоки чувства на социална неадекватност, изолация или повишен гняв.

FOMO може да обтегне връзките, като накара един партньор да даде приоритет на потенциалните външни преживявания пред качествено време и смислени взаимодействия с настоящия си любим човек, подкопавайки основата на връзката.

Кои са признаците на FOMO в една любовна връзка?

1. Недоволни сте от връзката си, но не знаете защо.

Ако изпитвате FOMO в сегашната си връзка или докато флиртувате с някого, винаги можете да помислите за по-добър партньор за вас.

Подобно чувство на неудовлетвореност може да произтича от основно убеждение, че някъде има някой по-съвместим, което ви пречи да оцените напълно уникалните аспекти, които вашият партньор внася във връзката ви.

