Пол Маккартни: Очаквах успехът на Бийтълс да е 10 г.!

Пол Маккартни заяви, че очаквал успехът на "Бийтълс" да продължи само 10 години, съобщи Контактмюзик.

Седемдесет и шест годишният музикант бил изненадан, че песните на легендарната група са популярни и днес.

В късното шоу с водещ Джеймс Кордън сър Пол разкри също, че навремето сънувал майка си, която починала, когато той бил 14-годишен, и че вследствие на този сън написал песента "Let it Be", предаде БТА.

"През 60-те сънувах майка си, която почина, когато бях тийнейджър - довери легендарният бийтъл. - Тя се доближи до мен и ме успокои, като ми каза, че всичко ще е наред. Почувствах се страхотно и написах песента."

"Това е най-хубавата история, която някога ми е била разказвана - възкликна 39-годишният водещ, преди той и Маккартни да изпеят в дует хита "Let it Be". - Спомням си, че дядо ми и баща ми изпълняваха тази песен специално за мен. Това е най-хубавата песен, която някога съм чувал."