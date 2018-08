Легендата, Великата... Арета Франклин – тежко болна

Легендарната певица Арета Франклин е много тежко болна, съобщи АФП, позовавайки се на журналист и приятел на семейството й.

Певицата, която е на 76 години е "тежко болна в Детройт. Семейството й призова почитателите й да се молят за нея и да уважат уединението й", написа журналистът Роджър Фридман на сайта си Showbiz 411.

Кралицата на соула се разболя от рак през 2010 г. Тя не е пяла от ноември 2017 г., когато се включи в гала на фондацията на Елтън Джон срещу СПИН. Последният й концерт беше във Филаделфия през август 2017 г., пише БТА.

През дългата си кариера Арета Франклин е спечелила 18 награди "Грами". Сред най-големите й хитове са "I Say a Little Prayer", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love", "A Rose Is Still A Rose".

През 2005 г. тя получи Медала на свободата - най-високото американско гражданско отличие. През януари 2009 г. Арета Франклин пя на церемонията за встъпване в длъжност на президента Барак Обама.

Арета Франклин е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола. През 2008 г. сп. "Ролинг стоун" я обяви за най-великата певица в историята.