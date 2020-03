Виктория от X Factor провокира с I Wanna Know

Виктория Георгиева е готова с най-новата си песен I Wanna Know, чиято премиера на видеоклипа ще е на 19 юни на Melbross Open в Мадрид - музикално събитие, което събира артисти, продуценти и издатели от цял свят.

Парчето е по музика и текст на Илияна Недялкова, която живее и работи в Лос Анжелис като текстописец, изпълнител и класически цигулар.

В портфолиото на нейното студио, където работи със своя съпруг Александър Бърстийн, са изпълнители като Зейн Малик, Тенел с албума си For The Lovers, достигнал №1 в класацията на Билборд, Натирутс с номинирания за латинско Грами Acustico no Rio de Janeiro.

Виктория, позната в България от X Factor, се завръща с нов сингъл, различен имидж и амбицията за силен ристарт на своята соло кариера. I Wanna Know се появява година след участието на Виктория в лятната школа на музикалния колеж Berklee College, смятан за една от най-престижните институции за музикално обучение в света.

Там Виктория среща музикалния педагог Джером Кайлс, който - силно впечатлен от нея - успява да я подготви за няколко участия на живо. Двамата работят и до момента.

През зимата на 2018 г. в Лондон Виктория се запознава с Илияна Недялкова и двете започват съвместна работа. Така се появяват два сингъла, първият от които - I Wanna Know - прави премиерата си в България днес.

“За мен I Wanna Know е много специална песен. Пренася ме в друг свят... Тя е и първата песен, която влезе ударно в душата ми, за да остане там... За първи път съм “аз” през целия ми музикален път, извървян досега” - споделя чувствата си Виктория в своя дневник, в който често описва живота си.