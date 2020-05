Готови ли сте: The Chemical Brothers идват в България

Само няколко месеца след разтърсващо хедлайн шоу на легендарния британски фестивал Гластънбъри, световноизвестната електронна формация The Chemical Brothers ще стъпи за първи път и на българска земя.

Дуото, което заедно с групи като Prodigy и Fatboy Slim наложи big beat, електро и техно жанра като едни от най-обичаните съвременни музикални течения, ще изнесе първия си концерт в България в Арена Армеец. Заветната дата е: 10 октомври 2019 г.

Чакани от години у нас, The Chemical Brothers най-после ще зарадват хилядите си верни български фенове. Британците, Том Роуландс и Ед Саймъндс, се събират в Манчестър през 1989 г. Те постигат световна слава, когато вторият им албум Dig Your Own Hole оглавява британските класации през 1997 г. Само в Обединеното Кралство музикантите бележат 6 първи места с албумите си и 13 топ 20 сингли, между които и две първи места.

Освен новия си албум No Geography музикантите ще представят пред българска публика и най-обичаните си композиции от цялата си дискография като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize и много други

The Chemical Brothers пристигат у нас с пълната си нова продукция, включваща зашеметяващо 3D светлинно шоу и още множество спиращи дъха сценични ефекти, които наелектризираха до червено феновете при премиерата си на Гластънбъри в края на юни. Цялата сценична техника ще пътува до Арена Армеец от Великобритания в 7 ТИР- а, тъй като няма как да бъдат набавени нейни аналози у нас като качество и ефекти.

По условие на мениджмънта на The Chemical Brothers залата в Арена Армеец ще бъде лимитирана до точно 9500 места, чиито цени ще бъдат както следва: 59, 69, 79, 89 и ВИП места от 100 лв, които от 25 юни, са в продажба. Първите 1000 билета са на промоционална цена с 10 лв отстъпка.

Началният час на шоуто ще бъде 21.00 часа, когато специално DJ шоу ще подгрява парти атмосферата до излизането на The Chemical Brothers на сцената в Арена Армеец.