Маги Джанаварова с нова дуетна песен, озаглавена "За теб"

Маги Джанаварова и 100 кила се събраха отново заедно за новата си дуетна песен, озаглавена "За теб". Как протекоха снимките по заснемането на видео и какво е посланието на песента?!

"Идеята за видеоклипа е моя и на екипа, който успях да събера. Чувствах се уверена и че това е моментът, и се получи точно така", сподели Джанаварова в студиото на "България сутрин".

Текстът на песента е неин и на 100 кила. Тя сама си пише посланията и определя себе си като експериментаторски настроена.

"100 кила обича да вкарва нови неща. Аз не бях така. Бях от хората, които спазват много строги рамки и вярвах, че ако изляза от тях, няма да бъда толкова добре приета. В последните години започнах да се освобождавам от собствените си окови и се чувствам много комфортно", разказа певицата.

Дуетът ѝ със 100 кила придоби популярност през 2013 г. със съвместната им песен "Моето радио". Последният им проект заедно е песента "Just the Two of Us".

"От 2018 не сме правили нищо. Тази песен си стоеше в едно шкафче и чакаше, и сега дойде абсолютно точният момент. Казах си, че това е парчето, което аз обожавам. Обичам такъв тип музика, която е много силна романтика. Обичам любовта, обичам да я изразявам. Да, малко хора го знаят за мен, но аз обичам да чувствам и да изживявам, да се завъртвам в тази магия на любовта", сподели още Джанаварова.