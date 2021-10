Фенове заляха Адел със суперлативи за новата й песен

След 6-годишно отсъствие от музикалната сцена, Адел се завърна! А феновете, които търпеливо я чакаха толкова дълго време, я приветстваха с думите: "Добре дошла отново, кралице!". Пускайки първата песен от четвъртия си самостоятелен албум, певицата показа, че е отворила нова страница от живота и разводът й е зад гърба. Но всички трудности, през които е преминала, със сигурност ще усетим в следващите й парчета.

"Easy On Me" с редкордна гледаемост

Всички тръпнеха в очакване на 15 октомври, когато носителката на на 8 награди „Грами“ и „Оскар“ качи песента „Easy On Me“ в своя канал в You Tube. Само 8 часа след излизането на видеото, то получи рекордна гледамоест - цели 14 милиона пъти.

Клипът към песента на Адел, част от който е черно-бял, е заснет от Ксавие Долан.

„За мен няма нищо по-хубаво от това артистите да се свържат отново след години. Промених се. Аdele се промени. И това е възможност да отпразнуваме как двамата сме еволюирали, и как останахме верни на себе си. Всичко е същото, но някак различно“, казва режисьорът.

Easy On Me - Out Nowhttps://t.co/2iwZqeT01P pic.twitter.com/UhmznLDvgZ