Къде отиваме оттук? Агнета от ABBA се връща като солов изпълнител

Две години след като култовата шведска поп група АББА се завърна с нов албум, певицата Агнета Фалцког обяви, че тази седмица ще представи нов сингъл като солов изпълнител.

"И така... къде отиваме оттук нататък?", попита 73-годишната певица в публикация в Instagram късно.

Тя заяви, че сингълът - също озаглавен "Where Do We Go From Here?" (Къде отиваме оттук?) -- ще бъде представена премиерно по Радио 2 на Би Би Си в четвъртък.

Фалцког и Ани-Фрид Лингстад представляват двойното А в акронима ABBA заедно с Бьорн Улваеус и Бени Андершон.

Миналата седмица изпълнителката беше подшушнала, че се работи по ново парче, в публикация в Instagram, в която се казваше само "Where Do We Go From Here?", без повече обяснения.

Макар че на АББА ѝ отне почти 40 години да се завърне с нов албум след разпадането на групата в началото на 80-те години на миналия век, оттогава Фалцког е издал няколко солови албума, последният "A" излезе през 2013 г.

АББА бяха изстреляни към световна слава след победата си в конкурса за песен на Евровизия през 1974 г. с "Waterloo", но се разпаднаха през 1982 г., година след издаването на албума "The Visitors".

През 2018 г. супергрупата потвърди слуховете, че се е върнала в студиото, за да запише нова музика.

АББА най-накрая обявиха нов албум през септември 2021 г. и пуснаха синглите "I still have faith in you" и "Don't shut me down" преди 10-те парчета "Voyage" два месеца по-късно.

АББА се завърна и на сцената с шоу в Лондон през следващата година под формата на прожектирани холограми - наречени "АББАтарите". /БГНЕС