Бог е и на дансинга: Свещеник Гилерме проповядва чрез техно партита

Едва ли сте си представяли, че една църква може да се окаже сцена на култово техно парти. Но в църквата на абатството на Гримберген, Нидерландия, португалският свещеник Гилерме показа таланта си на диджей.

"Тази възможност да споделя своята вяра на дансинга - това е нещо, което никога не съм си представял, когато станах свещеник", каза Гилерме Гимарес.

Той съчетава техно и църковни песни, а според хиляди младежи, които вече са му почитатели, свещениците никога не били по-интересни и забавни. Това не е и първата изява на свещеника. През август месец той беше звездата на голям фестивал в Лисабон.

49-годишният свещеник проповядва в португалската епархия Брага, но твърди, че "има призвание към музиката "още от детството си.

Всъщност от седемнадесет години, освен като енорийски свещеник, той работи и като диджей. През 2006 г., веднага след като поема ръководството на енорията той наследява огромни задължения.

Хрумва му идеята да отвори кафене, което нарича Ar de Rock Laundos, където енориаши доброволци сервират напитки, а други организират караоке. "Това не е кафене, не е бар и не е клуб - казва той - това е много повече от физическо място. Това е дух, насочен към общуване между поколенията, семейна среща, където се опитваме да накараме всеки да се чувства като у дома си и да общува без предразсъдъци или възрастови ограничения."

Отец Гилерме толкова много харесва мястото, че преоткрива старата си страст към музиката и сама застава зад диджейския пулт. Научил се е на терен, но е искал повече. Записва се в училище за диджеи, за да стане професионалист. И успял - споделя музиката с 1,5 млн. млади хора в това, което се превърнало в неделя на разсъмване в лисабонския парк Tejo в най-голямата дискотека на открито в света.

The thousands of pilgrims who spent the night in the Field of Grace, in the Tejo Park, in Lisbon, were awakened at 07:00 by the DJ Set of the priest and DJ Guilherme Peixoto. pic.twitter.com/JUwPHkc23d