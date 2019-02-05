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Надрусан шофьор "летя" с над 100 км/час, помля 6 коли

Двама души са ранени, джигитът е в ареста за 24 часа
5 фев 2019 09:10, Камелия Цветанова
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Надрусан шофьор "летя" с над 100 км/час, помля 6 коли
Снимка: Булфото, архив

Дрогиран шофьор помля 6 коли на бул. "Санкт Петербург" в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в неделя около 18.40 часа.

30-годишният надрусан шофьор е карал БМВ-то си от Метро в посока Аграрния университет.

Той обаче не е успял да овладее колата, тя е криволичела и така са били блъснати общо шест автомобила.

Някои от тях били в движение, а други били паркирани.

Леко пострадали са двама души.

Дрогираният шофьор е карал с над 100 км/час.

Той е задържан и оставен в ареста за 24 часа.
 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Каква преди 3 часа
трябва да е гражданската отговорност за шофьори на ВМВ та, които си карат надрусани или пияни. И защо всички тябва да плащат скъпи граждански заради тях.
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София преди 3 часа
Още един класик на родната действителност :)))) "Карал", вика "своето БМВ дрогиран"... Ами не съм и очаквал да е нЕкоя стринка с Хонда Джаз, дето се е връщала с детето си от Метро, да жули със сто и да се е нашмъркала:))))
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Стефанов преди 3 часа
До До no name9 "Като цяло тук останаха само ***, които търсят кого да псуват анонимно, но като им запари под задника, веднага млъкват и се скриват в миша дупка." Ти скли ли се, хвалипр ъ ц ко? Мноо си голем, да знаиш. Т ъ п а н а р.
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10 преди 3 часа
И какво трябва да му ръкопляскаме за изпълнението, ако беше убил човек сигурно пак условна нали?И да му вземат книжката пак може да кара, трябва конфискация на колата и затвор.Тогава ще се научат да спазват правилата.Като белите държави.
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До no name преди 4 часа
Е какъв затвор, че си ударил няколко коли. Утре и ти ще се блъснеш, ще отидеш ли в затвора? А това че някакъв популистки тест му е излязал положителен, нищо не означава на фона на масовото каране пиян като кирка. Т.е. на масовото осъзнаване, че отиваш се налееш до козирката и въпреки това отиваш с колата си! Като цяло тук останаха само ***, които търсят кого да псуват анонимно, но като им запари под задника, веднага млъкват и се скриват в миша дупка.
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BG преди 4 часа
До 7 - помниш ли психоложката дето помля по - подобен начин коли до с.Труд до Пловдив. Миналата седмица съобщиха - 2 години без книжка и глоба ... 500 лв !!!
А това мамино баровче като нищо и със стотина лева глобичка ще мине !
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no name преди 4 часа
"Той е задържан и оставен в ареста за 24 часа" - и като изтекат 24ч ще го пуснат да си ходи по живо по здраво. В затвор няма да лежи, най-много да го глобят с някоя смешна сума и да му вземат книжката за месец-два (през което време той ще продължи да кара без книжка) и те толко. Тия хора дето им е помлял колите нито ще видят обезщетение нито нищо, ще се разправят с майстори, застрахователи и пр.Леко ранените ще се лекуват, ще излизат в болнични....и там разправии. А на келеШчето му е през...
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Анонимен преди 5 часа
Няма проблем, да възстанови щетите на собствениците, да заплати допълнителна сума затова че деянието му е възпрепятствало ползването на автомобилите, да понесе наказанието по закон, И Е СВОБОДЕН.
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Анонимен преди 5 часа
Трябва да се забранят bmw-тата и фитнес клубовете за да има някакво подобрение в тази държава.
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Чикън преди 5 часа
диагноза БМВ
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Анонимен преди 5 часа
Засечете по часовник - СЛЕД КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ГО ПУСНАТ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ!!!
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Анонимен преди 5 часа
БМВ ? Не е възможно да е замесено в такова нещо. Не вярвам, фалшиви новини. БМВ карат само най-интелигентните и разумни хора в обществото.
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Анонимен преди 5 часа
Класика в жанра.
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