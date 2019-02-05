Надрусан шофьор "летя" с над 100 км/час, помля 6 коли

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Снимка: Булфото, архив
Дрогиран шофьор помля 6 коли на бул. "Санкт Петербург" в Пловдив, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в неделя около 18.40 часа.
30-годишният надрусан шофьор е карал БМВ-то си от Метро в посока Аграрния университет.
Той обаче не е успял да овладее колата, тя е криволичела и така са били блъснати общо шест автомобила.
Някои от тях били в движение, а други били паркирани.
Леко пострадали са двама души.
Дрогираният шофьор е карал с над 100 км/час.
Той е задържан и оставен в ареста за 24 часа.