Надрусан шофьор "летя" с над 100 км/час, помля 6 коли

Дрогиран шофьор помля 6 коли на бул. "Санкт Петербург" в Пловдив, съобщиха от полицията.



Инцидентът е станал в неделя около 18.40 часа.



30-годишният надрусан шофьор е карал БМВ-то си от Метро в посока Аграрния университет.



Той обаче не е успял да овладее колата, тя е криволичела и така са били блъснати общо шест автомобила.



Някои от тях били в движение, а други били паркирани.



Леко пострадали са двама души.



Дрогираният шофьор е карал с над 100 км/час.



Той е задържан и оставен в ареста за 24 часа.

