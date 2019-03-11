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Хубчев върна Ники Михайлов в националния

Ясен е отборът ни за мачовете с Черна гора и Косово
11 мар 2019 13:12, Красимир Ангелов
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Хубчев върна Ники Михайлов в националния
Снимка: Булфото

Селекционерът на България Петър Хубчев обяви разширения списък с футболисти, повикани за европейските квалификации с Черна гора на 22 март и с Косово три дни по-късно.

В групата за първи път са повикани младите таланти Мартин Минчев от Черно море (Варна) и Валентин Антов от ЦСКА-София. След дълго отсъствие се завръща и вратарят на Левски Николай Михайлов.

Също така след дълго лечение на контузия в отбора е повикан отново Ивайло Чочев от италианския втородивизионен Палермо.

Ето и селекцията на "лъвовете:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Димитър Евтимов (Акрингтън Стенли, Англия)

Защитници: Николай Бодуров (ЦСКА-София), Валентин Антов (ЦСКА-София), Васил Божиков (Слован Братислава), Камен Хаджиев (Академия Пушкаш, Унгария), Страхил Попов (Касъмпаша), Антон Недялков (Лудогорец), Петър Занев (Енисей Красноярск, Русия)

Полузащитници и нападатели: Радослав Кирилов (Славия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Симеон Славчев (Карабах), Ивайло Чочев (Палермо, Италия), Тодор Неделев (Ботев Пд), Антонио Вутов (Ботев Пд), Николай Димитров (Урал Екатеринбург, Русия), Галин Иванов (Халадаш), Мартин Минчев (Черно море), Радослав Василев (Черно море), Ивелин Попов (Ростов, Русия), Спас Делев (Погон, Полша), Кирил Десподов (Каляри)

Националите се събират на лагер в понеделник, 18 март, веднага след края на редовния сезон на Първа лига.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 минута
Ники Михайлов сега си пази много добре. Преди беше много голяма гола-вода, но сега в няколко мача видях, че пази много добре. Срещу Лудогорец нямаше вина за головете,нямаше какво да направи.
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Готино преди 6 минути
На този и юрган да му хвърлиш,няма да го хване..
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Анонимен преди 8 минути
Отписали сме и тая година
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Discovery преди 10 минути
Хех... после се чудите, що Бербатов се махна от националния, ми щото още тогава му е писнало некви тръттки там да си налагат тъппото мнение и да чакат всички на него и да го хулят, а тва че останалите са некви дърррвари нема значение. Признавам ги, ако викнат и Божинката и Благо джизъса...
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Анонимен преди 10 минути
Още ли имаме национален отбор?
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Анонимен преди 13 минути
То и затова футбола у нас умря.
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Анонимен преди 13 минути
Жалко г-н Хубчев за теб и за момчетата около теб,този Михайлов няма място в националния отбор,както и Б.Михайлов,не се наядоха,не се накрадоха-жалки,алчни същества.......
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хахаха преди 15 минути
И после що нямалко публика на мачовете на националния отбор...
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Анонимен преди 16 минути
Като някакъв кошмар, който постоянно се повтаря.
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Ники Михайлов преди 21 минути
Баджанак, готвиш ли се и ти?
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Анонимен преди 22 минути
А Живко Миланов защо го няма в списъка?
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Ром"с преди 22 минути
Имам чуството,че Ники Михайлов трябва да играее в някой отбор и то независимо в коя лига на дадена страна,то веднага бива викан в нац отбора при всички треньори на нац отбор на Бг.
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Анализатор преди 23 минути
В отбора на баджанаците се върна най стария Баджо
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ПС преди 26 минути
Третия вратар по какъв критерии е попаднал в групата и някой чувал ли е за отбора в който играе.Питам щото бяха обещали на братовчеда който играе редовно в Атлетик/Тръстеник/да го повикат него.
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Анонимен преди 29 минути
Да се чете: Боби Михайлов върна Ники Михайлов в националния
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Шопо преди 30 минути
Щом иска да е треньор на националния...Малката перука трябва да играе.
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