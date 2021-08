Ново земетресение от 5.9 по Рихтер разтърси Хаити

Ново земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер разтърси сутринта отново Хаити, съобщава ТАСС по информация на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Според него епицентърът е бил разположен на 35 км от провинция Ле Кет с население от около 125 хиляди души в южната част на страната, огнището е на дълбочина 30 км.

Данни за жертвите, унищожение все още не са получени, предава БГНЕС.



Another magnitude 5.9 earthquake strikes the Haiti region, amid ongoing search and rescue efforts for survivors from a major quake that hit the country hours earlier killing more than 300 people pic.twitter.com/ZtuN3EVNvR