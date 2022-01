Товарен самолет катастрофира на летище в Чикаго

Един от товарните самолети на China Airlines катастрофира на международно летище "О'Хеър" в Чикаго. Той се удари в количка за багаж по време на снежната буря.

Катастрофата е станала малко преди 6:30 ч., според WGNTV.

Видео от катастрофата показва как товарният самолет се плъзга по заснеженото летище и се разбива в количката, издигайки сняг и отломки във въздуха.

Температурите са били изключително ниски, според Accuweather.

Няма пострадали, но един от двигателите на самолета е повреден, съобщават от Fox 32.

Изглежда, че видеоклипът от сцената показва количката, поставена пред двигателят.

#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9