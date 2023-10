Арест за Грета Тунберг във Великобритания

Днес полицията на Великобритания задържа борещата се за климата Грета Тунберг, по време на протест преди годишната среща на енергийния сектор в Лондон, съобщи АФП.

20-годишната активистка, която се превърна в ключово лице на движението за борба с изменението на климата, беше отведена от двама полицаи и качена в задната част на полицейски ван пред Форума за енергийно разузнаване.

"Светът се дави в изкопаеми горива. Нашите надежди, мечти и животи се отмиват от потоп от зелено измиване и лъжи", обърна се Тунберг към активистите, преди ареста си. "От десетилетия е ясно, че индустриите за изкопаеми горива са били добре запознати с последствията от своите бизнес модели и въпреки това не са направили нищо. Обратното – те активно отлагаха, разсейваха и отричаха причините за климатичната криза и разпространяваха съмнения относно собствената си ангажираност в нея."

Протестиращите се събраха с транспаранти и викаха "нефтените пари вън" и "отмяна на конференцията", докато други запалиха жълти и розови димни факли.

Breaking: @GretaThunberg has just been arrested protesting in London

She was among hundreds of protesters outside the Energy Intelligence Forum (a conference formerly known as Oil & Money) where many senior oil and gas execs are speaking today pic.twitter.com/CwrWSDwG1c