Ïóòèí ïîçäðàâè äðóãèòå êàíäèäàòè: Èìàìå îáùè öåëè

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Ïðåèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò íà Ðóñèÿ Âëàäèìèð Ïóòèí îáÿâè, ÷å òîé è äðóãèòå êàíäèäàòè íà èçáîðèòå èìàò îáùè öåëè, ïðåäàäå ÒÀÑÑ.
Ïóòèí áå ïðåèçáðàí íà ïîñòà ñ 87,28 ïðîöåíòà îò ãëàñîâåòå íà ïðèêëþ÷èëèòå â÷åðà òðèäíåâíè èçáîðè â ñòðàíàòà, ïîêàçàõà äàííè, ïóáëèêóâàíè íà ñàéòà íà Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ íà Ðóñèÿ ñëåä îáðàáîòâàíåòî íà 100 ïðîöåíòà îò èçáîðíèòå ïðîòîêîëè, íà êîèòî ñå ïîçîâà ïî-ðàíî äíåñ ÒÀÑÑ.
"Âñåêè îò íàñ èçìèíà ñâîÿ ïúò â õîäà íà òàçè èçáèðàòåëíà êàìïàíèÿ. Àç çíàì, è âèíàãè òðúãâàì îòòàì, ÷å âñåêè ÷îâåê, îùå ïîâå÷å ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà, èìà ñâîé âúçãëåä çà òîâà êàêâî è êàê å íåîáõîäèìî äà íàïðàâèì, çà äà ìîæåì äà ïîñòèãíåì åäíè è ñúùè öåëè â íàöèîíàëíîòî ðàçâèòèå", çàÿâè Ïóòèí â îáðúùåíèåòî ñè êúì äðóãèòå êàíäèäàò-ïðåçèäåíòè íà ñðåùà â Êðåìúë.
"Íàøèòå öåëè òàêà è òàêà ñè îñòàâàò îáùè, òîâà å áåçñïîðíî, î÷åâèäíî å", çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà.
"Çíàì òîâà â ðåçóëòàò íà äúëãîòî è áëèçêî îáùóâàíå êàêòî ñ âàøèòå ïàðòèè, òàêà è ñ âàñ ñàìèòå", îáúðíà ñå ïðåçèäåíòúò êúì Íèêîëàé Õàðèòîíîâ îò Êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ íà ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ (ÊÏÐÔ), Âëàäèñëàâ Äàâàíêîâ îò ïàðòèÿ "Íîâè õîðà" è Ëåîíèä Ñëóöêè îò Ëèáåðàëíî-äåìîêðàòè÷åñêàòà ïàðòèÿ íà Ðóñèÿ (ËÄÏÐ).
Âëàäèìèð Ïóòèí áëàãîäàðè íà ïîääðúæíèöèòå ñè íà êîíöåðò íà ×åðâåíèÿ ïëîùàä ñëåä èçáîðíàòà ñè ïîáåäà, çàñòàâàéêè ðåäîì ñ òðèìàòà ëîÿëíè êàíäèäàòè, êîèòî ñå èçïðàâèõà ñðåùó íåãî.
"Ðúêà çà ðúêà ùå ïðîäúëæèì íàïðåä è òîâà ùå íè íàïðàâè ïî-ñèëíè... Äà æèâåå Ðóñèÿ!", êàçà Ïóòèí íà òúëïàòà, ïðèñúñòâàùà íà êîíöåðòà.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase