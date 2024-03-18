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Ïóòèí ïîçäðàâè äðóãèòå êàíäèäàòè: Èìàìå îáùè öåëè

Ïðåçèäåíòúò íà Ðóñèÿ áëàãîäàðè íà ïîääðúæíèöèòå ñè íà êîíöåðò íà ×åðâåíèÿ ïëîùàä
Îáíîâåíà: 18 ìàð 2024 20:00 | 18 ìàð 2024 19:56, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
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Ïóòèí ïîçäðàâè äðóãèòå êàíäèäàòè: Èìàìå îáùè öåëè
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Ïðåèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò íà Ðóñèÿ Âëàäèìèð Ïóòèí îáÿâè, ÷å òîé è äðóãèòå êàíäèäàòè íà èçáîðèòå èìàò îáùè öåëè, ïðåäàäå ÒÀÑÑ.

Ïóòèí áå ïðåèçáðàí íà ïîñòà ñ 87,28 ïðîöåíòà îò ãëàñîâåòå íà ïðèêëþ÷èëèòå â÷åðà òðèäíåâíè èçáîðè â ñòðàíàòà, ïîêàçàõà äàííè, ïóáëèêóâàíè íà ñàéòà íà Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ íà Ðóñèÿ ñëåä îáðàáîòâàíåòî íà 100 ïðîöåíòà îò èçáîðíèòå ïðîòîêîëè, íà êîèòî ñå ïîçîâà ïî-ðàíî äíåñ ÒÀÑÑ.

"Âñåêè îò íàñ èçìèíà ñâîÿ ïúò â õîäà íà òàçè èçáèðàòåëíà êàìïàíèÿ. Àç çíàì, è âèíàãè òðúãâàì îòòàì, ÷å âñåêè ÷îâåê, îùå ïîâå÷å ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà, èìà ñâîé âúçãëåä çà òîâà êàêâî è êàê å íåîáõîäèìî äà íàïðàâèì, çà äà ìîæåì äà ïîñòèãíåì åäíè è ñúùè öåëè â íàöèîíàëíîòî ðàçâèòèå", çàÿâè Ïóòèí â îáðúùåíèåòî ñè êúì äðóãèòå êàíäèäàò-ïðåçèäåíòè íà ñðåùà â Êðåìúë.

"Íàøèòå öåëè òàêà è òàêà ñè îñòàâàò îáùè, òîâà å áåçñïîðíî, î÷åâèäíî å", çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà.

"Çíàì òîâà â ðåçóëòàò íà äúëãîòî è áëèçêî îáùóâàíå êàêòî ñ âàøèòå ïàðòèè, òàêà è ñ âàñ ñàìèòå", îáúðíà ñå ïðåçèäåíòúò êúì Íèêîëàé Õàðèòîíîâ îò Êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ íà ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ (ÊÏÐÔ), Âëàäèñëàâ Äàâàíêîâ îò ïàðòèÿ "Íîâè õîðà" è Ëåîíèä Ñëóöêè îò Ëèáåðàëíî-äåìîêðàòè÷åñêàòà ïàðòèÿ íà Ðóñèÿ (ËÄÏÐ).

Âëàäèìèð Ïóòèí áëàãîäàðè íà ïîääðúæíèöèòå ñè íà êîíöåðò íà ×åðâåíèÿ ïëîùàä ñëåä èçáîðíàòà ñè ïîáåäà, çàñòàâàéêè ðåäîì ñ òðèìàòà ëîÿëíè êàíäèäàòè, êîèòî ñå èçïðàâèõà ñðåùó íåãî.

"Ðúêà çà ðúêà ùå ïðîäúëæèì íàïðåä è òîâà ùå íè íàïðàâè ïî-ñèëíè... Äà æèâåå Ðóñèÿ!", êàçà Ïóòèí íà òúëïàòà, ïðèñúñòâàùà íà êîíöåðòà.


 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

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Îùå ïî òåìàòà: Âëàäèìèð Ïóòèíïðåçèäåíòñêè èçáîðè
Îùå îò Âîéíàòà â Óêðàéíà
Ðóñèÿ êóïóâà îò ÑÀÙ ñïúòíèêîâè ñíèìêè çà íàñî÷âàíå íà ðàêåòíèòå óäàðè ïî Óêðàéíà
Îùå îò ÍÎÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Êðåïîñòíèòå ïðåäè 1 ÷àñ
Èçáèðàõà,èçáèðàõà è ïàê íàëåòÿõà íà ñúùèÿ Æóæàê ìàëîóìíèé
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Ïóòèí ïðåäè 1 ÷àñ
Äà ñè äèêòàòîð å ñêó÷íî. Íÿìà îïîçèöèÿ, íèêîé íå òå êðèòèêóâàò, âñè÷êè òè ñå ìàçíÿò... Îò âðåìå íà âðåìå ñè ñïðÿãàø, òàêà çà ðàçíîîáðàçèå, åäíà âîéíà èëè åäíè èçáîðè. Îáâèíèø àìåðèêàíöèòå â òîâà è îíîâà... È òàêà âðåìåòî ñè ëåòè.
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íàêàêâî ïðèëè÷à òîâà ïðåäè 1 ÷àñ
Êàê ìîæå áå? Ðóñêè êðàòóíèè íå ñå ëè íàó÷èõòå íàé-ñåòíå çà êîãî äà ãëàñóâàòå? È çà êàêâî? Çà ñâîáîäà è äåìîêðàöèÿ!Òàêà ìå ñúðáÿò ðúöåòå äà ïðåáèÿ íÿêîé ðóñíàê íà óëèöàòà. Íî ñå ñäúðæàì, äà íå ñòàíå ãðåøêà. È äà ïîñòðàäà íÿêîé ñúâñåì íåâèíåí ðóñêîãîâîðÿù óêðàèíåö. Âìåñòî âèíîâíèÿ ðóñíàê. Êîåòî ùå áúäå îãðîìåí ãàô îò ìîÿ ñòðàíà.
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ÀíîíèìåÍ ïðåäè 1 ÷àñ
ÐÓÑÊÀÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈß Å ÎÏÎÇÎÐÅÍÀ ÖßËÀÒÀ ÄÎ ÑÒÅÏÅÍ ÍÀ ÍÅÍÀÂÈÑÒ. ÑÅÃÀ ÂÑÅÊÈ ÌÎÐÀËÅÍ ÓÏÐÀÂÍÈÊ Ñ ×ÈÑÒÀ ÑÚÂÅÑÒ ÙÅ ÏÎÄÊÐÅÏÈ ÓÊÐÀÉÍÀ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Áðàâî íà ðóñêèÿ íàðîä,âèíàãè ñêà÷à äà çàùèòè Îòå÷åñòâîòî.À íèå êâî ïðàâèì îâöåòå?Ñòèãà ñ òèÿ Øåíãåíè,åâðîçîíè àìè äà ñè âðúùàìå Áúëãàðèÿ è ðåæèìà íà ñîöà.Íÿìà äðóãî ñïàñåíèå.Áúëãàðñêàòà íàöèÿ èç÷åçâà.Ñúæàëÿâàì,÷å áåøå ñàìî ìàéòàï íà Æèâêîâ,òðÿáâàøå íàèñòèíà äà ñòàíåì 16 ðåïóáëèêà ñåãà ùÿõìå äà ñìå äîáðå.Çàïàäà å åäèí óïàäúê à Àìåðèêà òîòàë ùåòà.Íèå îò âåëèêà ñòðàíà ñòàíàõìå ñáèðîòúê âòîðà Èíäèÿ.Òàêàâà äåãðàäàöèÿ íå å èìàëî è ïî òóðñêî ðîáñòâî.Òðÿáâà íè åäíà ÿêà äèêòàòóðà íà íàñ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñìÿõ â çàëàòà! Åòî êîé å êîìèêúò, *** è øóò!
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ÀíîíèìåÍ ïðåäè 1 ÷àñ
ÒÐÚÌÏ ÌÎÆÅ È ÄÀ ÑÏÅ×ÅËÈ ÀÌÀ ÌÎÆÅ È ÄÀ ÇÀÃÓÁÈ ÕÀ ÕÀ ÕÀÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÕÀ ÙÅ ÂÈÄÈÌ ÊÎÉ ÙÅ ÑÅ ÑÌÅÅ ÏÎÑËÅÄÅÍ! ÒÎÂÀ ßÄÐÅÍÎ ÏÎ ÍÈÊÀÊÚÂ ÍÀ×ÈÍ ÍßÌÀ ÄÀ ÑÏÀÑÈ ÐÅÆÈÌÀ Â ÐÓÑÊÀÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÀÊÎ ÄÆÎ ÁÀÉÄÚÍ ÁÚÄÅ ÏÐÅÈÇÁÐÀÍ ÇÀ 2-ÐÈ ÌÀÍÄÀÒ!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Êàêâî íè èíòåðåñóâà ñ êîãî ñè å ïèë âîäêàòà íÿêàêúâ ìåæäóíàðîäåí áàíäèò è îòêà÷àëíèê. Èëè èñêàòå äà ñúáèðàòå ÷åòåíèÿ îò øåïà êîïåéêè è äâà-òðè òðîëåéáóñà, êîèòî äåíîíîùíî äåæóðÿò âúâ ôîðóìà. Å, àêî å òàêà, íåêà ñå ðàäâàò òóêà ñúâìåñòíî íà äèêòàòîðà ñè. Ùîì òàêà èçïóñêàò â ïàðàòà, ÷å â Áúëãàðèÿ íå ñà ôàêòîð çà íèùî.
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Àíàë Ðóñèÿ ïðåäè 1 ÷àñ
Âñÿêà âå÷åð ëúñêàì ïîä ïîðòðåòà íà Ïóòèí. È êàçà÷îê èãðàÿ.
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Âàñèëåâ ïðåäè 1 ÷àñ
Âñåêè äåí íà çàíèìàâàòå ñ òîâà èçòðåùÿëî Äæóäæå, êîåòî å ïñèõÿñàëî îòâñÿêúäå, â ãëàâàòà ìó ñå âúðòÿò âñÿêàêâè ñöåíàðèé êàê ùåëè äà ìó ðàçïàð÷åòîñàò âåëèêàòà Ðóñèÿ, ùå ìó âçåìàò ñòðàíàòà è ðåñóðñèòå, è ìà÷êà ñîáñòâåíèÿ ñè íàðîä, ãúð÷è ãî êàòî ÷å.ðâåè, 80% â ïðîâèíöèÿòà ìèçåðñòâàò, õâúðëèë åäíî ïóøå÷íî ìåñî íà ôðîíòà 500 000, åäíî äåñåò ïðîöåíòà ïîñòîÿííî ñà ñëåäåíè, ðåïðåñèðàíè è ïî ëàãåðè!Õîðàòà ìàõíàõà ãðàíèöèòå õîðàòà äà ïúòóâàò æèâåÿò è ðàáîòÿò, à òîé èñêà äà âëèçà â èñòîðèÿòà ñ âîéíà!Õþ!ÖÐÓ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Êðèì è Ñåâàñòîïîëü - 10 ëåò â ðîäíîé ãàâàíè.
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Ivan ïðåäè 1 ÷àñ
Ï Ð Å Ñ Ò Ú Ï Í È Ê!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
75, òè ñè áåçíàäåæäíî çàáëóäåí! Òðàãåäèÿòà å, ÷å òâúðäå ìíîãî êàòî òåá ñ ðàáîëåïíî ïðåä Ðóñèÿ ñúçíàíèå íàñåëÿâàò Áúëãàðèÿ è çàòîâà äúðæàâàòà íè å îáðå÷åíà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ùî íå ñå ïðåñåëèø â Ðóñèÿ, òàì ñúùî å èìàëî Áúëãàðèÿ íàâðåìåòî, èëè ïðåäïî÷èòàø îò òóêà äà ãè ïðîñëàâÿø ðàøêèòå :))) Íå ÷å íåùî, ïðîñòî îòáåëÿçâàì òâîåòî íåæåëàíèå äà õîäèø â ðàÿ íà çåìÿòà - Ìàòóøêàòà òè :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî ÀíîíèìåÍ 33. Íÿìà äà å êîé çíàå êàêâà çàãóáà.
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ÀíîíèìåÍ ïðåäè 1 ÷àñ
Å ñåãà è Òðúìï êàòî ñïå÷åëè ùå âçåìà äà ñå ãðúìíà,ùîòî íèùî íå ðàçáèðàì è ëåòÿ â îáëàöèòå îùå
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Äàíèë Ïîðøèí ïðåäè 1 ÷àñ
×àêàìå Ðóñêè çíàìåíà è âúâ Îäåñà .
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çà Ïóòèí ïðåäè 1 ÷àñ
90% - êàðò áëàíø çà âñÿêàêâè äåéñòâèÿ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî Àíîíèìåí 28 Íèùî íå ìîãà çà ðàçëèêà îò òåáå, êàêúâ ñðàì çà ìåí :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî ÀíîíèìåÍ 25. Áðàä÷åä, Ðóñèÿ èìà ÿäðåíè îðúæèÿ. Áàçèðàéêè ñå íà òîÿ ôàêò çàïî÷âàé îòòàì íàòàòúê ñ ôàíòàñòèêèòå.
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Âèæ âñè÷êè

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Ñòðîèòåëè íà ñêëàäîâå çàãúðáâàò Êèòàé è ïîãëåæäàò êúì Èíäèÿ
Èíâåñòèòîðè â ëîãèñòè÷íè öåíòðîâå è ïðîèçâîäñòâî íà ñîëàðíè ïàíåëè ïîëó÷èõà ñåðòèôèêàòè êëàñ „À“

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Íåòàíÿõó êúì ÑÀÙ: Èçðàåë å ðåøåí äà ïîñòèãíå âñè÷êè ñâîè âîåííè öåëè
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Ïóòèí è Òðúìï íàëàãàò ïðåîñìèñëÿíå íà îòáðàíàòà â Åâðîïà
Òúðãîâèÿòà ñ äúëãà íà FTX íîñè 200% ïå÷àëáà è ïðåäèçâèêâà ïðàâíà áèòêà

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Ìèõàåëà Ìàðèíîâà è ðóìúíñêèÿò äèäæåé è ïðîäóöåíò Alex Parker ñ ïúðâè ñúâìåñòåí ïðîåêò „Stay”
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