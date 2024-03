Руски изтребител падна в морето край Севастопол

Руски военен самолет падна в морето край Севастопол, съобщи назначеният от Москва губернатор на кримския град Михаил Развожаев, предадоха световните агенции.

"В морето падна военен самолет. Виждам, че украинските блогове публикуват много различни информации. Няма пострадали граждански обекти“, написа той в "Телеграм“.

Развожаев допълни, че пилотът е успял да катапултира и че спасители са го извадили на брега. Животът на руския военен не е в опасност.

Появиха се информации, че самолетът е свален от руските сили.

BREAKING:

🇷🇺Russian Su-27 fighter jet that was shot down over Sevastopol, Crimea.

The jet fell into the sea. pic.twitter.com/gJpFU8WtzD