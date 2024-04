ѕри пожар в 16-етажна жилищна сграда в »станбул са загинали най-малко 29 души, съобщи губернаторът на турската икономическа столица, като уточни, че по-рано бро€т на загиналите е бил 15, а ранените - 8.

"Ѕро€т на хората, които загубиха живота си при пожара... в √айреттепе на окръг Ѕешикташ, се увеличи на 29", се казва в из€вление на кабинета на губернатора ƒавут √юл, като се има предвид истанбулски€ квартал.

"≈дин човек, пострадал при пожара, все още се лекува в болница", се допълва в съобщението.

ѕожарът е започнал в 12:47 ч. ( 09:47 ч. по √ринуич), съобщиха от ведомството, и е бил овлад€н от пожарникарите едва часове по-късно.

“елевизионните кадри показаха пламъци и стълб гъст дим, който се стичаше от прозорците на горните етажи.

Ѕро€т на загиналите и ранените се увеличаваше през цели€ следобед в поредица от из€влени€ на губернаторската служба, тъй като все повече жертви са издъхнали от наран€вани€та си.

ѕожарът е избухнал по време на строителни работи на първи€ и втори€ етаж под зем€та, където се е помещавал нощен клуб, за€ви √юл пред репортери.

"«апочнато е разследване на пожара в √айреттепе", съобщи министърът на вътрешните работи јли ≈рлика€ в X.

ѕетима души са били арестувани на м€сто във връзка с пожара, съобщи новинарски€т канал NTV.

15 people died in a fire in a nightclub that was under renovation in #Istanbul's Şişli district#Turkiye pic.twitter.com/GhkYhN61jz

Ќовоизбрани€т кмет на »станбул ≈крем »мамоглу, който се втурна към м€стото на инцидента, за€ви, че "пожарът е под контрол. ƒа се над€ваме, че н€ма други жертви", като поднесе "съболезновани€" на близките на загиналите и ранените.

