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Светият синод ще избере новия Доростолски митрополит

Двамата кандидати са Константийският епископ Яков и Величкият епископ Сионий
25 окт 2020 11:10, Камелия Цветанова
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Светият синод ще избере новия Доростолски митрополит
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия ще избере днес новия Доростолски митрополит. Двамата кандидати са Константийският епископ Яков и Величкият епископ Сионий. Митрополитите от Светия синод, начело с патриарх Неофит, с явно гласуване, ще изберат и утвърдят новия Доростолски митрополит, съобщиха от БПЦ.

На 18 октомври в престолния град на Доростолската епархия - Силистра, се състояха епархийските избори, на които бяха избрани двамата кандидати за митрополитския престол на Доростолската епархия. Тогава Константийският епископ Яков получи 18 гласа от епархийските избиратели в Силистра, а Величкият епископ Сионий - 12 гласа.

Епархийските избори се ръководеха от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, който беше определен от Светия синод за наместник на Доростолската епархия след кончината на митрополит Амвросий.



 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Анонимен преди 3 минути
Светият синод ще избере нов хрантутник за овцете!
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Achriman преди 25 минути
Средновековно мракобесие.
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Дедо Гусьо преди 29 минути
Сионий е оня, дето го изгониха от семинарията, понеже побарвал момченцата. После го пратиха в Троянския манастир при вече покойната баба Гууууси. Сега, видиш ли, се цани за мутрополит. Добър мутрополит ще стане от него. И за момченца ще има, и за ракийка ще остане.
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Анонимен преди 46 минути
Сионий не беше ли в Етичната комисия към МЗ. Комисията ще взиме последно решение за БГ ваксината от БАН.
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