Светият синод ще избере новия Доростолски митрополит

Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия ще избере днес новия Доростолски митрополит. Двамата кандидати са Константийският епископ Яков и Величкият епископ Сионий. Митрополитите от Светия синод, начело с патриарх Неофит, с явно гласуване, ще изберат и утвърдят новия Доростолски митрополит, съобщиха от БПЦ.



На 18 октомври в престолния град на Доростолската епархия - Силистра, се състояха епархийските избори, на които бяха избрани двамата кандидати за митрополитския престол на Доростолската епархия. Тогава Константийският епископ Яков получи 18 гласа от епархийските избиратели в Силистра, а Величкият епископ Сионий - 12 гласа.



Епархийските избори се ръководеха от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, който беше определен от Светия синод за наместник на Доростолската епархия след кончината на митрополит Амвросий.







