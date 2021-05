Брошурата "Митове за синдрома на Даун" излиза за 24 май

Източник: Фондация UP WITH DOWN

След броени часове е 24 май. Един голям ден, денят на нашата просвета и култура. Денят, с който ознаменуваме възможността да четем, пишем и да общуваме като човеци.

Културата и знанието са и още нещо. Това - да "видиш" различния, да го разбереш, опознаеш и да уважаваш правото му да съществува.

Такива са и децата със синдром на Даун. Те хем са деца, но в същото време са различни. Всяко е уникално, има собствена идентичност, както и децата "в норма".

Около хората с този синдром витаят много митове и заблуди, и именно затова ние от Фондация UP WITH DOWN, заедно с РЦПППО-Пловдив, създадохме нова информационна брошура "СИНДРОМ НА ДАУН: МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ". Нейната цел е да се запознаем с тях и да ги разбираме по-добре.

Задачата ни ще е успешна, ако всеки път на площадката в парка децата намират приятели - и нови, и стари.

Защото с приятели игрите са най-хубави!

За инициативата :

Информационна брошура "СИНДРОМ НА ДАУН: МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ" се издава съвместно от РЦПППО-Пловдив и Фондация UP WITH DOWN и се разпространява безплатно като част от информационно-образователната ни кампания „Помогни ми да бъда приет“ в подкрепа на приобщаващото образование за децата със синдром на Даун в България.

Ние сме UP WITH DOWN - фондация в обществена полза, чиято цел е щастлив и пълноценен живот на децата със синдром на Даун тук, в България. Посланието, което отправяме е "щастливи със синдром на Даун" и чрез него искаме да кажем на всички, че синдромът на Даун не е присъда за нещастен живот.

Предизвикателство, възможност за взаимно усъвършенстване и развитие, много любов и щастливи моменти, както и активна ангажираност са част от важните неща, на които акцентираме. Нашата мисия е да работим с родителите и специалистите, за да могат децата да получават необходимата подкрепа в семейството и специализираната помощ, от която се нуждаят за по-добро развитие и качествен живот. Искрено вярваме, че с подходящата и навременна подкрепа и нужните усилия всяко дете със синдром на Даун може да развие потенциала си и да има щастлив и пълноценен живот.