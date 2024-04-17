Проф. Веселин Вучков: Поведението на Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка

Поведението на Живко Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка. Това каза експертът по национална сигурност и бивш вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

"Иска ми се да вярвам, че ставащото в момента е истинска битка с корупцията. Няма да получим отговор на този въпрос сега. В крайна сметка дали има битка с корупцията, ще разберем когато имаме осъдителна присъда, а това ще отнеме месеци-години", обясни той.

"Поведението на Живко Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка. За човек на такъв пост, в който се взират очите на гражданското общество и всички служители на МВР, това поведение показва пълна липса на интегритет. Той трябваше да селектира своите контакти. Пораженията върху МВР са тежки", каза още Вучков.

Той поясни, че познава Живко Коцев от 15 години.

"Живко Коцев бе един добър полицай. Той се пребори до голяма степен с грозния феномен „телефонни измами". Аз лично не съм чувал за негови заигравания и сега изпитвам горчилка. Много лошо ще е, ако се окаже, че Коцев е бил замесен в контрабандата", добави той.

"Не може протоколи от разпити да изтичат до медиите. Това е абсолютно недопустимо, защото така се манипулира общественото мнение. Все още не е доказано никаква вина и аз много внимателно ще следя това досъдебно производство. За съжаление това досъдебно производство вече постигна своето, а то е, че сега предизборната кампания ще премине под формата на кална борба", допълни Вучков пред bTV.

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