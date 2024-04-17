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Проф. Веселин Вучков: Поведението на Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка

Той обаче заяви, че Коцев е бил добър полицай
17 апр 2024 19:52, Нели Христова
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Проф. Веселин Вучков: Поведението на Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка
Снимка: БГНЕС

Поведението на Живко Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка. Това каза експертът по национална сигурност и бивш вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

"Иска ми се да вярвам, че ставащото в момента е истинска битка с корупцията. Няма да получим отговор на този въпрос сега. В крайна сметка дали има битка с корупцията, ще разберем когато имаме осъдителна присъда, а това ще отнеме месеци-години", обясни той.

"Поведението на Живко Коцев е осъдително от морално-етична гледна точка. За човек на такъв пост, в който се взират очите на гражданското общество и всички служители на МВР, това поведение показва пълна липса на интегритет. Той трябваше да селектира своите контакти. Пораженията върху МВР са тежки", каза още Вучков.

Той поясни, че познава Живко Коцев от 15 години.

"Живко Коцев бе един добър полицай. Той се пребори до голяма степен с грозния феномен „телефонни измами". Аз лично не съм чувал за негови заигравания и сега изпитвам горчилка. Много лошо ще е, ако се окаже, че Коцев е бил замесен в контрабандата", добави той.

"Не може протоколи от разпити да изтичат до медиите. Това е абсолютно недопустимо, защото така се манипулира общественото мнение. Все още не е доказано никаква вина и аз много внимателно ще следя това досъдебно производство. За съжаление това досъдебно производство вече постигна своето, а то е, че сега предизборната кампания ще премине под формата на кална борба", допълни Вучков пред bTV.

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По публикацията работи: Нели Христова

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Анонимен преди 22 минути
Каква морална точка,бе професор? Затвор трябва!Етика ще пробутва!? А кога от МВР плачеха за по-големи заплати, хвърляха фасове,а не пачки?
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123 преди 26 минути
Този Вучков е достоен. Знае много, ама никой не го пита да разкаже. Беше депутат на ГЕРБ. Стана вътрешен министър. Беше едва няколко месеца. Без никой да иска и без никакви компромати сам си хвърли оставката. Каза, че не е съгласен с политиката на правителството. Самата тиква го обяви за предател, заради това. Явно човека не се е подвел да закриля престъпните им дейности. В България МВР е равно на ОПГ.
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