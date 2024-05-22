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Èâàéëî Èâàíîâ - äåïóòàò çà åäèí äåí

Òîé çàåìà ìÿñòîòî íà ïî÷èíàëàòà Ïåòÿ Ñòàâðåâà
22 ìàé 2024 07:30, Ïåòúð Áîé÷åâ
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Èâàéëî Èâàíîâ - äåïóòàò çà åäèí äåí
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Íà ôèíàëà íà 49-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå Èâàéëî Èâàíîâ ïîëîæè êëåòâà â÷åðà è ñòàíà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò „Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà – Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“.

Òîé çàåìà ìÿñòîòî íà Ïåòÿ Ñòàâðåâà, êîÿòî ïî÷èíà â íà÷àëîòî íà ìàé. Íÿêîëêî äíè ïî-êúñíî Öåíòðàëíàòà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ âçå ðåøåíèå è îáÿâè Èâàíîâ çà äåïóòàò. Òîâà å ïúðâîòî òàêîâà ðåøåíèå çà èçáîð íà íîâ íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë â ðàìêèòå íà ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ.

Íàãëàñèòå ñà çà Èâàíîâ òîâà äà å êàêòî ïúðâîòî, òàêà è ïîñëåäíîòî ïëåíàðíî çàñåäàíèå, íà êîåòî ùå ó÷àñòâà â ðàìêèòå íà òîçè ïàðëàìåíò.


   

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Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ïåòúð Áîé÷åâ

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êîé òè ãè äàâà 10 áîíà :)))
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