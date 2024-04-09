Живко Коцев влезе в болница

В болница е главният секретар на МВР Живко Коцев. Той имал здравословни проблеми от вчера.



Очакваше се днес Коцев да получи призовка за явяване в прокуратурата, където да му предявят обвинения по разследването за корупция в митниците. По него Коцев е дал показания, че е общувал с подведените под наказателна отговорност Марин и Стефан Димитрови.

Признал, че дори си гостували и си разменяли подаръци, посочил обаче, че опитвал да вземе информация от тях, тъй като знаел, че се занимават с контрабанда.



Очаква се Коцев да бъде обвинен, когато е в по-добро здравословно състояние.

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