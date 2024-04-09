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Живко Коцев влезе в болница

Днес той трябваше да бъде обвинен
9 апр 2024 10:43, Нели Христова
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Живко Коцев влезе в болница
Снимка: БГНЕС

В болница е главният секретар на МВР Живко Коцев. Той имал здравословни проблеми от вчера.

Очакваше се днес Коцев да получи призовка за явяване в прокуратурата, където да му предявят обвинения по разследването за корупция в митниците. По него Коцев е дал показания, че е общувал с подведените под наказателна отговорност Марин и Стефан Димитрови.

Признал, че дори си гостували и си разменяли подаръци, посочил обаче, че опитвал да вземе информация от тях, тъй като знаел, че се занимават с контрабанда.

Очаква се Коцев да бъде обвинен, когато е в по-добро здравословно състояние.

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По публикацията работи: Нели Христова

116
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Напиши коментар Коментари
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Абе преди 41 секунди
Защо някой на мен не ми подари,един месец апартамент,на другия кола,екзотична почивка със семейството,часовник,и т.н.а на мафията им подаряват.стига,стига,стига бе,на оня свят това не ви е нужно.защо не си живеете живота честно???.нищо няма да вземете в отвъдното.
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Пустиняк преди 3 минути
Поредната мутра.
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Алоу преди 5 минути
Срам!!! Мижитурка!!!Оставка!!!
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Анонимен преди 8 минути
Пак бива. Нотариуса влезе направо в моргата. Коцев по заобиколния начин се е запътил натам. Ще се помота малко.
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Анонимен преди 14 минути
Има ли държава питам аз да се вижда как прибират пачки и да се разхождат свободно да си продължават да лъжат и телевизиите да и дават трибуна завладяна държава Мутри Кражби невиждани
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Анонимен преди 16 минути
ПП-ДБ ще се окаже че са по големи хайдуци и от герберите
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Анонимен преди 17 минути
Сега да не вземе да инфарктира спешно и случаят да остане неразгадан завинаги? Сега ще гледаме накъде ще избяга и ще се ориентираме кой му е работодателя.
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Анонимен преди 17 минути
Часовника му е възпалил китката и има тендовагенит, предполагам и артрит от клякане пред ПП ДС.
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Анонимен преди 18 минути
Снимките на куче-касичка са фалшиви защото приличат на тези от чекмедже-касичка
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Анонимен преди 19 минути
А, и този май ще му свири духовата музика и с почести....Неудобните свидетели ги убиват, нали....
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Анонимен преди 22 минути
Чудя се с какво ли още го държат политици за топките този клоун, че доброволно се подлага и е съгласен на такива публични унижения!?
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Герберче преди 24 минути
Бойко Борисов изчака търпеливо момента! Кюлчета, ли? Барселонагейт, ли? Нелегални арести, ли? Мдааа...Сега ще плащат с лихвите всичко, което надробиха срещу него!!! ТОВА Е ИСТИНСКИ ИГРАЧ!
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Анонимен преди 24 минути
Жалко за сълзите пред Сарафов...
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Анонимен преди 25 минути
Не мога да разбера защо някои хора доброволно и напълно съзнателно стават за резил. Ами като си сгафил, оттегли се доброволно и достойно и си понеси последиците.
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Анонимен преди 27 минути
Да внимава там да не му гепат часовника. То няма такава наглост.. всички като ги подгреят и рязко се разболяват. Ама той човека е изчислил да не напуска а да пусне болничен сега малко и държавата да му плати. Ще изкара райски годината. Особено да му сложат болничен със санаториално лечение. Цяло лято плаж после планина и минерална вода.
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Анонимен преди 28 минути
Пълен ***.Без нищо друго да знам само заради тия номера се хващам на бас че е виновен.После ще се разболее пък адвокатът му,стари мафиотски номера.
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Еееее преди 30 минути
Позната схема, кой го набарат и веднага се оказва мега хипер Гига болен, аре ве, ареее
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Анонимен преди 31 минути
До *** Е има ли смисъл да коментираме фалшиви снимки и злато !? Не ви минава номера!!! Нито тогава,нито сега!
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144 преди 34 минути
Сега съжаление ли си проси тоз боядисан перчем?! А като взимат подаръци, са в цветущо здраве. Циркаджийска работа.
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9999 преди 35 минути
Осъдете го тоя мишок.
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