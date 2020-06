Отличиха българско вино с голям златен медал на престижния Concours Mondial de Bruxelles

Българското вино Face to Face (F2F) от сорта Дорнфелдер на New Bloom Winery спечели голям златен медал на международния конкурс Mondial de Bruxelles. Състезанието се нарича още и Обединените нации на качествените вина (The United Nations of Fine Wines). Голям златен медал се присъжда само на вина с оценка над 92 точки.

Тази година 340 съдии буквално от всички държави и континенти по света, разделени в 63 комисии, оценяваха 9150 проби. Избата от Съеиднение успя да прибави и други четири отличия – две златни за PIXELS Регент и PIXELS Каберне Совиньон и две сребърни за F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент и F2F Розе.

New Bloom Winery са единствените у нас, които отглеждат Дорнфелдер и Регент. Винарната залага на иновациите, на качествата на тероара в Тракийска низина и стриктния контрол на всеки етап от производство. Дори техни германски партньори са изненадани приятно какви резултати се постигат в България с немските винените разновидности.

Серията F2F е кръстена на комуникацията "лице в лице" – именно две стилизирани лица, обърнати едно към друго са изобразени и на етикетите. Бутилките се запечатват ръчно с восък.

Медалите на Concours Mondial de Bruxelles са поредното голямо отличие за продуктите на New Bloom Winery на международната винена сцена. Големият златен медалист F2F Дорнфелдер има в колекцията си сребро от миналогодишното издание на "Световното по вино", както и златен медал Mundus Vini 2015, сребърен медал за първата реколта от виното на Mundus Vini 2014.

Източник: New Bloom Winery

Другите два златни медалиста от Concours Mondial de Bruxelles в серията PIXELS залагат на плодовия стил. Любопитна подробност е, че в тази марка винарната използва една от най-модерните винени иновации – трипластова тапа Ardea Seal. Тапата се приема за алтернатива на класическия корк, с много ниска въздушна пропускливост, запазваща виното от външни въздействия. Подобна тапа се използва за скъпите френски вина от най-висококачествените лозя на Кот д'Ор и Шабли в Бургундия, в категорията гранд крю и позволява съхранение на червените вина PIXELS след отваряне за по-дълго време.

В тазгодишното издание на конкурса България подобрява резултата си спрямо 2018 – с общо 45 при 44 медала година по-рано. С най-високото отличие са оценени общо четири родни вина. В състезанието бяха изпратени 9150 проби от 46 различни държави като с медали се отличиха 43 държави. Испания е с най-много отличия – общо 626, Франция е втора с 614. Само един процент от наградените вина успяват да покрият критериите за голям златен медал на Concours Mondial de Bruxelles.

Над 50 % от всички медалисти в състезанието се продават на цена под 8,5 евро, което потвърждава отличното съотношение цена-качество. Concours Mondial de Bruxelles е единственият пътуващ конкурс в Европа и единственият международен конкурс, в който се прави допълнителна проверка на наградените вина, за да се гарантира последователност при качеството. Следващото му издание ще се проведе в Бърно, Чехия.