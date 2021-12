Овладей диабета. Защити сърцето си още днес!

Диабетът – едно от бързо разпространяващите се заболявания в световен мащаб, доскоро се смяташе за такова, което засяга предимно възрастни хора. И макар то да се среща по-често при хората над 65 години, както и във възрастовата група между 45 и 64 години, вече се случва да засяга и млади - под 30-годишна възраст. Хроничното заболяване често започва без симптоми и болният не разбира, че е засегнат и че трябва да се лекува.1

С времето това се превръща в задълбочаващ се проблем, тъй като основният симптом на диабета – завишените нива на кръвната захар, могат да се превърнат в причина за развитието на различни усложнения в човешкото тяло, включително на сърдечносъдовата система.1-4





Все пак, рискът от развитието на сърдечносъдови заболявания при диабетиците може да бъде намален. Най-важната стъпка към това е консултацията със специалист, който да даде насоки, какви мерки могат да бъдат предприети за ограничаването на този риск.5,6 Много от тези мерки са свързани с начина на живот и навиците в ежедневието на хората, като храненето и активната физическа дейност.7

Три стъпки към по-здравословно хранене

Що се отнася до промените в менюто, които могат да помогнат за по-здравословния начин на живот, има три основни посоки. На първо място е наличието на повече пълнозърнести храни в него за сметка на макаронените изделия и белия ориз, например, които имат пълнозърнести алтернативи.1,8

Междинните закуски под формата на сладки и други преработени храни, от друга страна, могат да бъдат заменени с пресни, сурови плодове и зеленчуци.9 Третата промяна е свързана с ограничаването на мазнините, които се ползват за готвене. Това означава, че вместо храната да бъде пържена, тя може да бъде приготвена на пара, сварена или пък печена на скара. В допълнение, вместо масло и свинска мас, е добре да се използват растителни мазнини.9,10



За едно по-активно ежедневие

Не е необходимо човек да е атлет и да тича по 5 километра на ден, за да осигурява нужната физическа активност на тялото си всеки ден. Достатъчни са малки стъпки в тази посока, които могат да променят много. Една от най-ключовите е толкова лесна – просто повече ходене пеша.1,8 Това включва качването по стълби, вместо използването на асансьор или паркиране на автомобила малко по-далеч, за да има възможност за разходка преди прибиране.

Домакинските задължения също са добра възможност за раздвижване. Чистенето с прахосмукачка и градинарството осигуряват достатъчно движение, а и могат да бъдат приятни, освен че са полезни.8

Не на последно място като добра алтернатива са честите разходки в парка със семейството и приятелите, както и игрите навън с децата и домашните любимци.1

Всички тези стъпки помагат за по-здравословния начин на живот и за намаляване на риска от усложнения при захарен диабет тип 2. Но е важно да се знае, че пациентите трябва задължително да се консултират с лекаря си, преди да направят промени в навиците си на хранене и физическа активност.



