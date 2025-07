Дженифър Лав Хюит вече е с кайсиева коса

Дженифър Лав Хюит стана поредната знаменитост, която реши да промени визията си за лятото. След като преди дни Джоуи Кинг се показа с нов цвят на косата, сега виждаме, че и 46-годишната актриса е заложила на подобен нюанс.

Звездата присъства на премиера на римейка на филма "I Know What You Did Last Summer" в Лос Анджелис в понеделник. И там се видя, че тя е изоставила емблематичната си кестенява коса.

Дженифър е с коса в кайсиево оранжево. Актрисата позира с дълга черна рокля с тънки презрамки, която е с блестящи украшения.

Но освен с перфектната си форма, впечатли и с прическата си. Феновете коментират, че много ѝ отива с рижава коса.

