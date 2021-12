Подходяща физическа активност и внимание към храненето помагат за здраво сърце при диабет тип 2

Захарният диабет е хронично заболяване, което може да доведе след себе си редица усложнения, а най-често срещаните сред тях са свързани със сърдечно-съдовата система. 1-4 Въпреки това правилното лечение и грижа могат значително да подобрят състоянието на диабетиците и да им позволят да живеят пълноценно.

Разбира се, първата крачка към подобна положителна промяна е консултацията със специалист, който да даде насоки какви мерки могат да бъдат предприети за ограничаването на риска от сърдечносъдови заболявания.5,6 Много от положителните промени, които са свързани с начина на живот са навиците в ежедневието на хората, като активната физическа дейност и здравословното хранене.7

Ако сте диабетик, придържането към подходящи начин на хранене и ежедневна физическа активност, е от значение и за здравето на сърцето ви. В натоварените дни и при липсата на време невинаги е възможно да не изпълнявате дори и лесни физически дейности, които отнемат кратко време. Важното за Вас е да знаете, че можете да се опитате да дадете най-доброто от себе си, за да ги включите в ежедневието си.

Не е необходимо да бягате в маратон, но можете да започнете с някои малки промени в двигателните си навици. Разгледайте инфографиката, която може да ви даде няколко предложения в тази посока. Имайте предвид, че е необходимо винаги да се консултирате със своя лекар, преди да направите промени във физическата си активност.

Заедно с лекарствата за захарен диабет тип 2, вашият лекар може също да ви предложи редица други мерки, които спомагат за намаляване на риска от сърдечносъдово заболяване, като например такива, които водят до понижение на холестерола или артериалното налягане.8

Здравословните промени в начина на хранене не е нужно да са свързани със стриктна диета, но можете да започнете с някои малки промени в ежедневието си. Ето и какво може да ви бъде полезно в тази посока:

Източници:



