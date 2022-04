Генерал срещу цар: Ще остави ли Путин инвазията в ръцете на професионалистите?

Руските сили се прегрупират в Източна Украйна, а след като Владимир Путин вече обяви "освобождението" на обсадения пристанищен град Мариупол, е в ход нова офанзива в Донбас. Вероятно това не е пълномащабната атака, която Киев очаква, но колко бързо и докъде руснаците ще стигнат с тази атака ще ни каже много за техните възможности и най-вече за това кой е начело.

Миналия месец се чудех дали Путин ще извлече уроците от първоначалната си аматьорска политическа намеса във военния процес. Изградено около предположението, че украинците бързо ще се откажат и ще позволят на Русия да наложи гъвкав нов режим, това подценяване се оказа пагубно.

Украинците се съпротивляваха с равни части въображение и решителност; Руските запаси от храна, гориво и боеприпаси бързо се изчерпаха, а силите за сигурност на "Росгвардия" се разположиха с очакването, че операцията ще бъде повече за контрол на тълпата, отколкото откритата война, която ще доведе до ужасни жертви през първите две седмици.

Въпросът беше дали Путин ще се окаже повече като Сталин, който осъзна грешката си, когато неговата намеса направи Червената армия уязвима за германско нахлуване през юни 1941 г. и остави генералите си да ръководят войната след това, или като Хитлер, който така и не научи този урок и микроуправлява до самия край.

Руската военна практика все пак е президентът да поставя общи цели, а военното командване да генерира планове за постигането им. Доскоро обаче тази т. нар. специална военна операция приличаше повече на набързо изградената инициатива на президент без реален военен опит. Путин преминава обучение за офицер от запаса, докато е в университета, но след това се освобождава от това да продължи, веднага след като се присъединява към КГБ.

Преди две седмици обаче войната най-накрая получи един генерален командир вместо трима, които си съперничат: генерал Александър Дворников. Той беше първият командир на руската намеса в сирийската гражданска война през 2015 г., нещо, което ни казва много за него. Западните медии се съсредоточават върху начина, по който град Алепо е бил сравнен със земята по време на неговото управление там. Наречен е месарят на Сирия.

Но както видяхме през 1999-2000 г. в Грозни, столица на бунтовната Чечения, а сега и в Мариупол, и много други украински градове, тъжната истина е, че подобен подход не е продукт на социопатията на един командир, а на руската тактика. Градската война е трудна и предизвиква особено внимание върху уменията и морала на отделния войник. Затова руснаците често прибягват до опустошителна огнева мощ на далечни разстояния.

В това отношение Дворников просто прилагаше безмилостно и кърваво прагматична стандартна практика. Но той беше изпратен в Сирия именно защото беше смятан за един от по-способните и преди всичко гъвкави командири на своето поколение - някой, който можеше да бъде изпратен във война, за разлика от която и да било друга, в която Русия е воювала, където старата книга с правила беше с ограничено значение.

Както ми каза руски военен наблюдател, "другите командири, които влизаха след Дворников, следваха неговите уроци". Нещо повече, "знаеше кога, в името на изпълнението на мисията, да отблъсне политиците и генералите от Арбатския военен окръг". Това е пренебрежително позоваване на офицерите-бюрократи, които, когато получат удобно място в генералния щаб - чиито офиси са в московския квартал Арбат - се грижат никога да не бъдат преместени обратно на полето.

Да даде победа на Путин

Втората световна война - Великата отечествена война на руски език - се превърна на практика в светската религия на Русия на Путин, а Денят на победата, 9 май, е нейният най-свещен ден. Путин възстанови традицията от комунистическата епоха и организира масивен военен парад през Червения площад. Създаде и нови събития, като шествието на Безсмъртния полк, когато руснаците в цялата страна и по света маршируват по улиците, носещи снимки на загиналите във войната. Денят е спонсориран от държавата националистически празник на триумфа, националната слава и бойната мощ.

Ясно е, че Путин иска победа за Деня на победата. Разбира се, с контрола си върху медийно пространство, което сега е напълно изчистено от независими медии, държавата би могла да обяви победа без да има такава или да издигне окончателното поражение на защитниците на Мариупол в някакво променящо играта постижение.

Изглежда обаче това може да не е достатъчно за Путин. Според руски политически анализатор с добри връзки, който е избягал от страната, но поддържа да има връзки там, "царят очаква — изисква — добри новини от бойното поле" и е готов да окаже натиск върху Сергей Шойгу, министър на отбраната, и Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб, с очакването, че те на свой ред ще принудят Дворников да извади някакъв заек от генералската му шапка.

Какви са задачите му

Задачата на Дворников е трудна. Неговите 78 батальонни тактически групи (BTGs) са изтощени и се нуждаят от време, за да бъдат попълнени с хора, оборудване или просто да се възстановят.

Повредените превозни средства трябва да бъдат ремонтирани. Уроците от последните два месеца трябва да бъдат усвоени, трябва да се разработят противоположни на гъвкавата тактика на украинците. Решаващи въпроси, свързани с координацията между сухопътните и въздушните сили и танковете и пехотата, трябва да бъдат разгледани.

Мнението на анализатор от британското министерство на отбраната, който живее и диша дилемите на руската отбрана от февруари, е, че справянето с тези предизвикателства и изготвянето на правилен план за сериозна офанзива в Донбас ще отнеме поне още две-три седмици. И дори Путин засега да е наредил блокада на последните защитници на Мариупол, а не кървава атака, това все още връзва до 11 БТГ на Дворников.

Има и фактори, които са извън контрола на всеки. Прогнозата за времето за следващата седмица е за облаци, дъжд и силен вятър, което пречи на руските въздушни сили и забавя движението на земята. Дори Дворников не може да направи нищо по въпроса.



Руските атаки се фокусират върху градовете Харков и Изюм на север и Херсон на юг. Нито едно от тях обаче не се преследва с необичайна енергичност и руснаците изглежда не постигат голям напредък. Може да се окаже, че усилията им са насочени предимно към това да попречат на украинците да се отпуснат и консолидират.

В крайна сметка руснаците изглежда се опитват да държат врага си на ръба. В петък генерал-майор Рустам Минекаев, заместникът на Дворников, намекна, че следващата им цел ще бъде да ударят на запад от Крим и да превземат останалата украинска брегова линия – включително стратегическия пристанищен град Одеса – чак до границата.

Внимателният прочит на изявлението му показва, че той е застраховал това с условности. Освен това руснаците вече направиха един удар към Одеса, с отчетлива липса на успех и сега тя е по-добре защитена от преди. Но това може и да е опит Украйн да се разсее и да отклони така необходимите войски, за да осуетите въображаема нова офанзива - това е типично за мисловните игри, които руснаците играят.

Генералът срещу царят

Следователно настоящата офанзива ще бъде нещо като тестов случай. Нищо от случващото се в момента не изглежда вероятно да даде на Путин нова победа за 9 май. Изюм може да падне, но дали град, който — преди толкова много от гражданите му да избягат — беше с размерите на Кингс Лин, наистина ще удовлетвори желанието му за триумф е под въпрос.

Ето защо бърборенето в Москва е разделено между онези, които вярват, че Путин просто ще разчита на покорните медии, за да създаде победа от постигнатото, и тези, които смятат, че той ще поиска от Дворников да му достави нещо по-впечатляващо. Ако е така, той вероятно ще трябва да започне да прави видима подготовка за голяма офанзива в рамките на може би следващата седмица.

Опитът да се бърза с такава офанзива може да бъде пагубен. Изпращането на единици, които не са правилно възстановени до оперативна ефективност в битка, проникване в BTG, когато и да са готови, вместо да се създават сериозна оперативна група, и отказването на войниците да се възстановят в най-добрия случай подкопава бойната ефективност, а в най-лошия е рецепта за дезертьорство и бунт.

Дворников би трябвало да знае това. Според войник, който е служил под негово ръководство в Сирия, той е бил шокиран, когато осъзнал колко крехка е станала сирийската армия на Башар ал-Асад и си е поставил за цел да разбере състоянието на всяка единица - какви загуби е поела и кога е е била изведена за последно от фронтовата линия - преди да изготви своите бойни планове.

Следователно това, което се случва в следващите дни, ще ни разкаже много за способността на Путин да се учи от грешките си или дори да ги признава. Ако той върне битката в ръцете на генералите, това ще бъде лоша новина за украинците. Въпреки че успехите им до голяма степен са спечелени със собствените им усилия, неизмеримо им помогна, че руската стратегия досега беше ръководена от аматьор, който разбира от война толкова малко, колкото разбира Украйна.

Но ако Путин продължи да поставя егото си и непосредствените си политически интереси над професионалния опит на своите генерали, тогава той ще привлече по-нататъшен провал, потенциално удължавайки войната и разширявайки прозореца на украинците да използват западните оръжия и обучение, които биха могли да я наклонят везните решително в техните услуга.

Дворников не може директно да не е съгласен със своя главнокомандващ, но на теория може да се обърне към Герасимов, който от своя страна трябва да накара Шойгу да се опита да говори разумно с Путин.

Но с един генерал от Федералната служба за сигурност и друг от националната гвардия на Росгвардия, които вече са в прословутия затвор Лефортово, и с реториката на Путин, която все повече отхвърля всякакво място за лоялна опозиция, дали някой от тези мъже ще иска и може ли да се изправи срещу царя?

Коментарът е на д-р Марк Галеоти за The Times. Галеоти е почетен професор в University College London School of Slavonic and East European Studies и автор на The Weaponisation of Everything