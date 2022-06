Коя е Бабушка Z - новата икона на руската пропаганда за войната в Украйна?

Възрастна украинка, размахваща червено съветско знаме, се превърна в лице на пропагандата на Кремъл, след като видеозапис от нейната среща с украински войници стана популярен в социалните мрежи. BBC обаче проследява Бабушка Z, за да се опита да установи истината.

"Не мисля, че трябва да ме прославят. Аз съм просто селянка. Не разбирам защо станах знаменитост."

Жената, която е станала известна като Бабушка Z е поразена, когато BBC й показва кадри с нея: "Никога не съм виждала нищо от това", казва тя.

Видеото показва как тя върви към двама украински войници, държащи червено съветско знаме.

Ukrainian Soldiers harass older Russian grandma, disrespect her Soviet Flag that her parents fought for in WW2 to defeat the Nazi threat. #NaziUkraine #Soviet #babushkaz pic.twitter.com/8KaIBhvfzk

— ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਕੁਸ (ਸਿੰਘ) (@comrade_marcus) April 11, 2022

Войниците казват, че са пристигнали да помогнат и да й предложат торба с храна. След това взимат знамето от нея, хвърлят го на земята и го тъпчат. Така жената, чувствайки се обидена, им връща храната. "Родителите ми загинаха за това знаме през Втората световна война", казва тя възмутена.

За Кремъл този видеоклип е злато. Руската пропаганда рядко е в състояние да се съсредоточи върху отделните хора. Пропагандаторите виждат тази жена като рядък пример за украинка, която съжалява за разпадането на Съветския съюз и смята руснаците за освободители.

Повечето украинци - дори в рускоговорящите региони - не приветстваха инвазията, така че нейното размахване на съветското знаме беше използвано като доказателство, че действията й имат подкрепа сред местните хора.

Това, което добавя допълнителна сила към образа на Бабушка Z е, че събужда асоциация у всеки, който е запознат с пощенската картичка от Втората световна война на "Майка Русия".

Кремълската пропагандна машина веднага заработи. След дни образът й – връщане към стереотипна селянка от съветската епоха с ортодоксалната си забрадка, ботуши и дебела пола – започна да се появява навсякъде, от Москва и Сибир до остров Сахалин в далечния Изток.

Сега тя е увековечена в стенописи, плакати, пощенски картички, скулптури и стикери за брони. Посветени са й песни и стихове. Руските власти дори откриха нейна статуя в Мариупол, украинския град, който беше бомбардиран до основи.

#babushkaz “This is the flag for which my parents died”

An image of a Ukrainian grandmother, who went out with a Soviet flag to the Ukrainian military and refused to exchange the banner for food, appeared on one of the buildings in Nalchik#babushka #Ukraine #Soviet #SovietUnion pic.twitter.com/qbFuMvlQQR