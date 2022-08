Убита ли е Наталия Вовк - жената, която извърши атентата срещу Дугина?

Ново развитие към случая с убийството на Дария Дугина бе добавено от вестник в Австрия. Според Exxpress жената, заподозряна в изпълнението на атентата, е намерена мъртва със 17 прободни рани. Информацията обаче не е потвърдена официално.

Малко след като Наталия Вовк бе обявена от ФСБ за убийцита на Дугина, се появи информация от хотел в Австрия, че жена, приличаща на украинката, се е регистрирала в хотел във Виена, но под друго име. Тя е пристигнала с "Мини Купър", какъвто е карала и заподозряната, докато е следяла дъщерята на Александър Дугин.

"През нощта Наталия беше намерена мъртва в апартамент под наем. Със 17 прободни рани по тялото и лист хартия в ръката си", цитира изданието съобщение, което според вестника е разпространено в Telegram. Към публикацията има и замъглена снимка, за която се твърди, че е трупът на Вовк.

Но потребителите в Twitter бързо опровергаха произхода на снимката. Оказа се, че тя е на момиче, убито през 2020 година в Москва.

Даря Дугина, дъщерята на философа и идеолога на "Руския свят" Александър Дугин, бе убита с бомба на 20 август вечерта в район Одинцово, близо до село Болшие Вяземи.

ФСБ обяви, че Вовк е пристигнала в Русия с дъщеря си, но до този момент нищо не се съобщава за съдбата на детето.

В Twitter се разпространяват и други теории за самоличността на Наталия Вовк. Множество потребители се надпреварват да докажат, че паспортът от украинската национална гвардия на името на Вовк, публикуван от ФСБ, всъщност е дело на фотошоп, а подобна жена не съществува, или поне не с това име.

1/5 SECOND LOOK: "Azov batallion ID" presented by FSB, as basic online forensic tools see it. Forensically reveals the quality time the photoshop artist spent with clone tool, due to some darn fine pattern. #dugina #UkraineWar #FSB #fake pic.twitter.com/Zwf8B1P3cq