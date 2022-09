Руският патриарх сравни мобилизираните за войната с Исус Христос

Близкият до Кремъл и руските служби московски и всеруски патриарх Кирил сравни мобилизираните за войната в Украйна руснаци с Исус Христос и увери православното си паство, че смъртта на бойното поле измива всички грехове, които човек е извършил.

Кирил, със светската фамилия Гундяев, за когото мнозина смятат, че стои зад агентурния псевдоним "Михайлов" на агент от КГБ по време на СССР, направи тълкуването на участието във войната от духовна гледна точка по време на традиционната си неделна проповед.

"И ето, ние знаем, че днес мнозина загиват на полето на междуособната война. Църквата се моли за това тази война да завърши колкото се може по-бързо. И възможно най-малко братя да се избият взаимно в тази братоубийствена война."

"Едновременно с това църквата осъзнава, че ако някой, движен от чувството за дълг, от необходимостта да изпълни своята клетва, остава верен на своето призвание и отива да изпълни това, което дългът му повелява, и ако в изпълнение на този дълг загива, то той несъмнено извършва деяние, равносилно на жертва. Той принася себе си като жертва за другите. И затова вярваме, че тази жертва, измива всички грехове, които човек е извършил", заявява главата на руската църква.

🤡 Putin's Patriarch Kirill again blessed Russian servicemen to death and murder

The patriarch's philosophy is quite simple: go and kill Ukrainians. If you die, the church will forgive you all your sins as a victim.

Profitable offer? pic.twitter.com/zVR5O09g3j