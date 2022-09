Докато едни бягат от Русия, други се готвят за война: Похарчихме 300 хил. рубли

Когато Иля се върна от работа в сряда, съпругата му го чакаше с документите му за военен набор. Иля казва, че бързо стегнал багажа си и на следващата сутрин заминал за местния център за набиране на персонал в Иркутск, град на езерото Байкал в Сибир.

"Когато родината ви вика, трябва да отговорите", казва 27-годишният шофьор на автобус в кратко телефонно интервю от полигон близо до южния град Ростов с The Guardian. "Реших, че няма да избягам от военната служба и ще защитавам страната."

Заповедта за мобилизация на Владимир Путин предизвика десетки хиляди мъже в бойна възраст да хукнат панически към границите и летищата в Русия, защото не желаят да участват в непровокираното нахлуване на Русия в Украйна.

Но в ярък контраст с километричните опашки за излизане са видеоклипове на мъже в цялата страна, които под аплодисментите на техните съпруги и майки, се качват на автобуси, които ще ги отведат до центрове за обучение, в това, което вероятно ще бъде еднопосочно пътешествие за мнозина.

Мъжете са доказателство за известна обществена подкрепа за войната в Украйна и за нарастващата поляризация в страната, казва Денис Волков от Левада център, независима агенция за социологически проучвания. "Нацията се раздели и мобилизацията изостри още повече съществуващите разделения. Западно ориентираната, по-модерна, градска част от населението иска да напусне и е против военната служба. Но все още има голямо ядро ​​от мъже, които няма да избягат. Те често са по-малко образовани, по-бедни и по-зависими от държавата."

#Russia 🇷🇺: mobilization has started in #Yakutia in #Siberia.

Unsurprisingly ethnic minority regions of Russia are the first to be called up. pic.twitter.com/Et2OvLeKvE

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 22, 2022

Проучване, публикувано от Levada Center в четвъртък, установи, че делът на руснаците, които "напълно" или "донякъде" подкрепят това, което Кремъл нарича своя "специална военна операция", е намалял, откакто Путин е наредил мобилизацията, но все още е 72%. "Обществото бе консолидирано, когато войната започна, това няма да се промени за една нощ", казва Волков.

Докато някои наблюдатели поставиха под съмнение логиката на проучване на общественото мнение в страна, където информацията за войната се подготвя внимателно от държавната телевизия и опозицията се наказва със затвор, Волков казва, че вярва, че резултатите са достоверни.

Той е на мнение, че ключов източник на подкрепа за руската армия е идеята – налагана ежедневно по държавната телевизия и поддържана от мнозина в страната – че Русия е въвлечена в по-широка война с НАТО и Съединените щати. Интервютата и социологическите проучвания показват, че някои руснаци също са приели неоснователното твърдение на Кремъл, че Русия е под обсада от запад и няма друг избор освен да нахлуе в Украйна.

"Съпругът ми воюва не само срещу Украйна, но и срещу НАТО. Нямаме много съюзници", казва Людмила, чийто съпруг Сергей беше мобилизиран тази седмица.

От началото на мобилизацията се появиха групи в Telegram, в които жени споделят съвети как да поддържат връзка с партньорите или синовете си. Людмила, която ръководи една от групите, споделя: "Гордея се със съпруга си. Русия е прикована до стената и ние трябва да отвърнем на удара".

За някои мъже възприеманата неспособност да избегнат набора – престъпление, наказуемо с до 10 години затвор – ги е накарала неохотно да се появят в центровете за набиране на персонал. "Не искам да се бия, но не мога да се крия завинаги, по-добре е просто да се изправя пред това, което идва", казва Игор от Санкт Петербург, който получи документите си в сряда.

Но въпреки продължаващата подкрепа на много руснаци за нахлуването на Путин, проучването на Левада установи, че 70% от респондентите са реагирали със "страх", "ужас" и "шок" на заповедите за мобилизация. То също така установи, че рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с шест пункта, най-големият спад от началото на войната, като само една четвърт от мъжете под 24-годишна възраст подкрепят продължаването на битките в Украйна.

Според Андрей Колесников от Фондацията Карнеги за международен мир, американски мозъчен тръст, последните данни на Левада намекват за нарастващия гняв от войната сред мнозина в Русия. "Това е само началото, недоволството бавно назрява", смята той.

Безпокойството на обществеността относно мобилизацията вероятно ще нарасне едва след като тази седмица се появиха първите видеоклипове от центровете за обучение, показващи десетки мъже, живеещи в лоши условия, докато чакат да бъдат изпратени в Украйна.

Russian mobilization: Squid Game. Season 2, Episode 1 pic.twitter.com/ZY6Mn4seFj — Paul Jawin (@PaulJawin) September 28, 2022

В един видеоклип се вижда как група мъже спят на пода в претъпкани казарми. В други кадри наскоро мобилизирана единица изглежда е била оставена в изолирано поле без подслон или хранителни дажби. "Тук няма нищо, по дяволите. Като стадо овце трябва да се самомобилизираме", мърмори един от мъжете.

Има също все повече съобщения, че новомобилизираните мъже са натоварени сами да закупят оборудването си, вариращо от бронежилетки до постелки за спане и термобельо.

"Похарчихме над 30 000 рубли [£460], моята месечна заплата, за да го подготвим за армията“" казва Татяна, учителка от уралския град Челябинск, чийто съпруг е мобилизиран.

Тя добавя, че липсата на основни доставки в армията я е шокирала, разклащайки някои от предишните й убеждения за състоянието на армията на страната и за войната. "Как могат да го помолят да се бие там, когато всичко е такава бъркотия?“ казва тя. "Войната трябва да спре."