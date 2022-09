Вярно куче чака семейството си върху руини в Украйна

Едно куче се превърна в поредния символ на войната в Украйна.

Вчера руската ракетна атака срещу Днепър уби четиричленно семейство две деца, майка им и баба им.

"Хората буквално се изпариха – баба Алла, мама Наташа, дъщерята Василиса на 12 години, синът Иван на 8 години и малкото кученце Джак", казва кметът на града Фиталов. "Но, да съм честен, някои не се изпариха. Те бяха намерени на покривите на съседите им на близките улици."

След атаката оцеля само старото куче Крим. Минути след взрива той бе заснет да стои върху руините на дома си, където прекарал часове, чакайки семейството си, преди да бъде откаран на ветеринар, оглушал и ослепял

Най-лошото обаче е, че баща им се прибра от фронтовата линия точно в този ден и виджда с очите си какво е останало от дома и семейството му.

