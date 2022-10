Путин заплаши Украйна: Отговорът на Русия на терористичните атаки ще е суров

Президентът Владимир Путин заплаши със "суров отговор", ако атаките срещу Русия продължат, часове след като войските му започнаха масивна вълна от удари, насочени към градове в Украйна. Атаките са в отговор на атаката срещу Керченския мост, свързващ Русия и Крим.

В телевизионни изявления Путин отново обвини Украйна за атаката на Керченския мост, описвайки я като "терористичен акт".

, каза той.

Говорейки на заседание на Съвета за сигурност в Санкт Петербург тази сутрин, Путин каза:

"Ако атаките срещу Русия продължат, отговорът ще бъде суров. Отговорите ще бъдат от същия мащаб като заплахите към Русия. При нови опити за извършване на терористични актове на наша територия отговорът на Русия ще бъде твърд."

"Режимът в Киев отдавна използва терористични методи - убийства на общественици, учени, журналисти", заяви Путин във връзка с терористичната атака на Кримския мост.

Той обвини украинските власти, че са се опитвали да организират взрив на участък от газопровода "Турски поток", това било доказано и потвърдено включително от задържаните изпълнители на терористичните актове.

"Русия не е допусната до разследването на саботажа на "Северен поток", въпреки че бенефициентът" е известен, каза Путин.

Украйна е извършила три терористични атаки срещу АЕЦ в Курск, като е взривила електропроводи - заяви Путин. Според президента на Русия сериозните последици от терористичните атаки са били избегнати.

Путин също така нарече атаките на Киев срещу Запорожката АЕЦ атомен тероризъм.

Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба отвърна на последните изявления на Владимир Путин и каза, че руският президент не е бил "провокиран" да започне ракетни атаки с далечен обсег срещу Украйна.

"Путин нападна Украйна, защото е отчаян и използва ракетен терор, за да се опита да промени темпото на войната в своя полза", каза Кулеба в поредица от публикации в Twitter.

No, Putin was not “provoked” to unleash missile terror by “Crimea Bridge”. Russia had been constantly hitting Ukraine with missiles before the bridge, too. Putin is desperate because of battlefield defeats and uses missile terror to try to change the pace of war in his favor 1/2