Службите за сигурност на ФСБ на Русия твърдят, че са "неутрализирали" двама мъже, за които се твърди, че са се опитали да извършат атентат с кола бомба срещу руския бизнесмен Константин Малофеев.



Малофеев е медиен барон и собственик на ултраконсервативната телевизия "Царград". Той финансира подкрепяните от Русия сепаратисти в Украйна и нарече нахлуването на Москва като "свещена война".

Миналата година беше санкциониран от САЩ и беше обвинен в опит за избягване на санкции.

В социалните мрежи се появи видео, показващо това, което ФСБ твърди, че е опитът за поставяне на бомбата, като агенцията обвинява командира на Руския доброволчески корпус (РВК), който твърди, че е част от въоръжените сили на Украйна. Украинското правителство не коментира веднага твърденията.

Инцидентът идва седмица след като въоръжена група от дясната RVC премина в Брянск от Украйна и се включи в престрелка, в която ФСБ каза, че двама цивилни са били убити и други двама ранени.

#Russia says it's foiled an assassination attempt on Konstantin Malofeev by the Russian Volunteer Corp.

Sanctioned by most NATO countries, he's thought to have helped finance the starting of the war in Donetsk, including employing Girkin and Borodai, an early "Head" of the "DPR"