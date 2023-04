Руски свещеник: Жените не са създадени да управляват, а да готвят каша и да закачат пердета

Мъжът е отговорен за живота. Жените трябва да отстъпят от това, да ръководят живота и мъжете трябва да заемат мястото си.

Това заявава руския свещеник свещеник Андрей Ткачев във видео, разпространено в социалните мрежи. Според него жените не са създадени да управляват. Тяхното призвание е да готвят и да окачват пердета.

"Има прекалено много жени, които управляват живота ни", възмущава се Ткачев във видеото. "Това е направо ужасно. Това не е тяхна работа. Трябва да ум кажем: "Шу, махай се!"

"Мъжете трябва да заемат мястото си, всички мъже трябва да го направят. Защото не е правилно - жените не са създадени да управляват, те са създадени да готвят каша, да закачат пердета и да са щастливи", продължава той.

Russian priest Andrey Tkachev: women were not created to govern, their vocation is to cook and hang curtains. pic.twitter.com/gd6LD0cOZ7