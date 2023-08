Пригожин направи първото си видео обръщение след бунта от... Африка

Шефът на "Вагнер" Евгений Пригожин се появи в първото си видео обръщение след неуспешния си бунт в Русия. Клипът предполага, че лидерът на групировката е заминал за Африка.

Видеото, публикувано в каналите на Telegram, свързани с наемническата група "Вагнер", показва Пригожин в бойно снаряжение, казвайки, че групата прави Африка "по-свободна".

Смята се, че "Вагнер" има хиляди бойци на континента, където има доходоносни бизнес интереси.

Войниците на Пригожин са разположени в страни, включително Мали и Централноафриканската република (ЦАР) - където правозащитни групи и ООН ги обвиняват в извършване на военни престъпления.

Миналия месец Обединеното кралство наложи санкции на двамата ръководители на операциите на "Вагнер" на континента, като ги обвини в изтезания и убийства на цивилни.

Бойците на "Вагнер" бяха обвинени и от САЩ, че са натрупали богатство чрез незаконни сделки със злато на континента.

Във видеото Пригожин казва, че "Вагнер" проучва минерали, както и се бори с ислямистки бойци и други престъпници.

"Работим. Температурата е +50 - всичкоe както ни харесва. ЧВК "Вагнер" провежда разузнавателни и издирвателни действия, прави Русия още по-велика на всички континенти, а Африка - още по-свободна", казва Пригожин. "Справедливост и щастие – за африканския народ, а за Ислямска държава, Ал-Кайда и други бандити ние превръщаме живота в кошмар."

Wagner chief Yevgeny Prigozhin from Africa: "Wagner conducts reconnaissance & search operations, makes Russia even greater on all continents, and Africa even more free. Justice and happiness for African peoples. Nightmares for ISIS, Al-Qaeda, and other gangs." pic.twitter.com/xmLIWTNevH