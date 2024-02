Това ли е новата любовница на Владимир Путин?

Съобщава се, че Владимир Путин е намерил нова любов в добре образована жена в Лондон, която цензурира интернет критиките към руския лидер. Това твърдят украински медии, цитирани от DailyMail.

39-годишната Екатерина "Катя" Мизулина е "пазителят на морала" на диктатора като ръководител на руската Лига за безопасен интернет. Тя е дъщеря на фанатично про-Путин и антиукраински сенатор.

Твърди се, че задачата й е да налага ценцура в мрежата, опитвайки се да заличи критиките към диктатора, особено по отношение на войната срещу Украйна.

🤔🇷🇺🏳️‍🌈 ⚖️ Ekaterina Mizulina:

“We were denied a criminal trial against the Russian transgender blogger Hilmi. As well as a refusal to initiate an administrative case prosecuting him for LGBT propaganda. Extremely outraged by this response from the police. We will appeal this… pic.twitter.com/pP3eeoVdcI