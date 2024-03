Вандализъм в избирателните секции в Русия, една в окупирана Украйна се взриви

Руската полиция задържа най-малко осем души за вандалски прояви в избирателни секции в първия ден от гласуването на президентските избори, съобщиха официални лица.

Властите не съобщават дали протестите са били насочени срещу дългогодишния лидер Владимир Путин, а държавните медии твърдят, че гласуването "продължава нормално".

В Москва видеоклип, публикуван от независимата информационна агенция SOTA, показва как възрастна жена запалва кабинка за гласуване и изпълва с дим избирателната секция, преди да бъде задържана от полицията.

Ahaha! Finally an interesting election in Russia. Will keep security services busy printing new fake ballots.

Normally past few decades it’s been Kremlin loyalists stuffing ballots into voting boxes. This is happening in several locations across Russiapic.twitter.com/SGyuk4TMBk