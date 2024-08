Затворници вдигнаха бунт в руски затвор, има и жертви

Няколко затворници взеха за заложници служители на затвора в руската област Волгоград, съобщиха властите и добавиха, че има жертви, предаде АФП.

По време на дисциплинарна комисия в затворническа колония № 19 "няколко затворници взеха служители за заложници", съобщи Федералната служба по затворите (ФСИН) в изявление в Телеграм.

ФСИН добави, че има жертви и че се провеждат операции за освобождаване на заложниците.

