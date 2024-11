Президентът на Косово: Победата на Украйна ще бъде победа на Европа

Президентът на Косово Вьоса Османи, по случай 1000 дни от избухването на конфликта в Украйна, заяви, че победата на тази страна ще бъде победа на Европа, заявявайки, че Прищина ще бъде с Киев, докато тази победа не бъде постигната.



"1000 дни непредизвикана война на Русия срещу Украйна. 1000 дни изключителна издръжливост, непоколебима сила и несломен дух на украинския народ", написа Османи в социалната мрежа "Х".

Тя посочи, че победата на Украйна ще бъде победа на Европа и решителна позиция за свобода и справедливост.

"Косово ще остане с Украйна, докато не бъде постигната победа", каза Османи.

