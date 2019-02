НАСА изпрати "Опортюнити" с песен на Били Холидей

Последните думи на марсохода "Опортюнити“- "Батериите ми свършват и става тъмно“, накараха много хора да изпитат умиление към машината.

Сега НАСА разкрива последното съобщение, което учените са изпратили към Червената планета.

След като близо три месеца експертите се опитват да събудят "Опротюнити“, пращайки различни песни и команди, миналата седмица дойде време да кажат сбогом на марсохода, преди да го обявят официално за мъртъв.

Прощават се с него отново с песен - I'll Be Seeing You (Ще виждам теб) на Били Холидей.

I'll find you in the morning sun

And when the night is new

I'll be looking at the moon

But I'll be seeing you*

Единственото, което чули в контролната зала на НАСА била... тишината.

Въпреки че "Опортюнити“ беше просто машина, смъртта му предизвика тъга у много хора.

Писателката Джоселин Риш написа в Twitter: "Не мога да повярвам, че седя на компютъра си и плача заради последното съобщение на робот от Марс. Но ето ме тук, бърша си сълзите. Добре свършена работа, Опи.“

Бившият актьор от Star Trek Джордж Такеи също оплака марсохода: "Това е тъжно развитие "Опортюнити“ и НАСА.

Вероятно ще се видим отново приятелю, когато човеците най-накрая стъпят на Марс.“

Други избраха да изкажат съжалението си на език, по-разбираем за робота. Един потребител пише:

"Скъпи „Опортюнити“, 01000111 01101111 01100100 01110011 01110000 01100101 01100101 01100100 00100000 01001111 01110000 01110000 01111001, от един марсиански фен."

В превод, съобщението означава: "С Божията благословия, Опи“.



*Ще те намеря под сутрешното слънце

и когато нощта е млада

Ще гледам към Луната

И ще виждам теб