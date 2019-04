Отново с "Животът на Брайън"

България е сред световните дестинации, които ще имат шанса да покажат отново на голям екран една от епохалните творби на Монти Пайтън – "Животът на Брайън"с участието на неповторимите, легендарни Греъм Чапман, Майкъл Пейлин, Джон Клийз, Ерик Айдъл, Тери Гилиъм и Тери Джоунс, който е и режисьор на сатиричната сага.

40 години след премиерата през 1979 година всички отново запяват в един глас „Always look on the bright side of life!“, а новите поколения ще се порадват на уникалното чувство за хумор на „питоните“ и техните съмишленици.

Световните разпространители Trafalgar Releasing планират да пуснат филма на 400 екрана във Великобритания и Съединените Щати, както и на територията на Австралия, Канада, Германия и скандинавските страни на 18 април.

България се включва в същия ден с ексклузивни прожекции в Дома на киното в София и Лъки – Дом на киното в Пловдив – като част от специалната филмова селекция "Фабрика Кино – Пътуване във времето", която е част от програмата Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

"Животът на Брайън" е най-известният игрален филм на "Монти Пайтън". Той със сигурност е най-амбициозният и предизвиква най-сериозни противоречия, включително обвинения в богохулство. Протестът на различни религиозни групи преди 40 години е толкова силен, че филмът е забранен за показ в някои държави. "Това е новото пришествие на Брайън, а ние сме тук, за да подарим на света нова доза смях“, споделят неуморните "питони", които все още са сред нас, отбелязват от Арт фест.

Интересна подробност от създаването на филма е фактът, че председателят на EMI лорд Делфонт решава да прочете сценария преди началото на снимките – и никак не го харесва! Той си "измива ръцете" като се оттегля от проекта – и "Монти Пайтън" спешно трябва да съберат 2 милиона долара, ако искат да реализират идеята си.

Тогава Ерик Айдъл решава да се обади на Джордж Харисън – най-богатият човек, когото познава – и след като бившият "Бийтълс“ се посъветва със своя бизнес мениджър в Щатите Денис О’Брайън, те решават да се включат във финансирането на филма.

Така се създава продуцентската къща HandMade Films, благодарение на която са реализирани няколко класически британски творби от 80-те години – "Животът на Брайън" на Тери Джоунс, "The Long Good Friday" на Джон Макензи, "Бандити на времето" на Тери Гилиъм, "Мона Лиза“ на Нийл Джордан и др. Както казва самият Джордж Харисън, искрен почитател на "Монти Пайтън“, "Когато нещо е наистина много добро, то заслужава да бъде направено!“

И нека не забравяме факта, че историята на София Филм Фест от самото си начало е свързана неразривно с "Монти Пайтън“ и техните филми – през годините сме представяли на публиката у нас всички техни творби (почти), а наши специални гости са били Тери Джоунс, Майкъл Пейлин (който снима в България епизода „Eastern Delight“ от документалната поредица "Новата Европа на Майкъл Пейлин") и Тери Гилиъм.