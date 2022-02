"Нетърпение", "Любовна песен" - в Международния конкурс на СФФ

Международният конкурс за първи и втори филми на 26-ия София Филм Фест

Още четири забележителни творби ще се състезават за Голямата награда "София – Град на киното" на 26-ия София Филм Фест.

"Нетърпение" е турското предложение в тазгодишния международен конкурс. Режисьорът Айдън Орак разказва за две деца от бедно кюрдско семейство от Диарбекир, непокорни братя, които на път за училище всеки ден минават покрай луксозен имот с басейн. Те ужасно много желаят да се потопят в този басейн и с всеки изминал ден желанието им расте, докато не се превръща във въпрос на живот и смърт. Басейнът е ограден с висока стена, с бодлива тел и има охрана - нито един от плановете им не сработва. Двамата братя започват собствена класова война в опит да намерят отговор на въпроса, който ежедневно си задават – „Защо светът е толкова благосклонен към едни и несправедлив към други?“...

В копродукцията между Германия и Сенегал "Тубаб", дебют на режисьора Флориан Дитрих, се засягат сериозни теми като законите за имигрантите, расизма и хомофобията, а решението за пресъздаване на реалността е през призмата на комедията – дързък ход, който е адресиран към широка аудитория. Сюжетът се завърта около Бабту и неговия приятел Денис – пъвият току-що е излязъл от затвора и жадува да започне живота си "на чисто", но съвсем скоро отново се оказва във властта на силите на реда и единственият ход, който би го спасил от депортиране, е ако се ожени за човек от Германия. След като нито едно от гаджетата му не се решава на такава сериозна стъпка, Бабту и Денис решават да „опитат късмета си“ в гей-общността и да докажат, че са готови на всичко, за да запазят приятелството си.

В "Любовна песен" на американския режисьор Макс Уокър-Силвърман участват Дейл Дики ("Winter's Bone") и Уес Стъди ("The Last of the Mohicans"), носител на почетната награда на Американската киноакадемия за 2019 година. Действието във филма се развива в идиличен къмпинг в планините на Колорадо, където една жена прекарва дните си, слушайки птиците, лови раци от езерото и се опитва да открие станция на старото си радио. Но най-вече тя чака Лито, своя скъп приятел от детството, когото не е виждала от десетилетия. "Любовна песен“ е чиста магия: обикновена, дълбока и изцяло поглъщаща любовна история между двама герои в красотата на пустинята – модерен уестърн, изненадващ и музикален, който ще развълнува публиката по целия свят", смята Габор Грейнър от "Films Boutique".

Името на Натали Бианкери е познато на българската публика – късометражните й филми са участвали в предишни издания на София Филм Фест, а дебютният й филм "Среднощно" ("Nocturnal") бе представен в международния конкурс на 24-тия СФФ през 2020 и журито ѝ присъди своята Специална награда.

Вторият ѝ пълнометражен филм "Вълк" е участвал като проект на 15-ото издание на копродукционния пазар София Мийтингс 2018, където получава Голямата награда "Дани Лърнър" от филмовото студио "Ню Бояна". Авторката на филма е поверила главните роли на двама млади актьори - Джордж Маккей и Лили-Роуз Деп, които си партнират по предизвикателен начин.

Разказът проследява Джейкъб, който живее с вярата, че е вълк, затворен в човешко тяло. Изпратен в специална клиника, той и останалите пациенти с усещане за „животинска“ същност са подложени на екстремни форми на терапии за "лечение". Когато той среща тайнствената дива котка, приятелството им се развива в неустоимо привличане и пред него изниква сериозно предизвикателство – трябва ли да се откаже от истинската си същност в името на любовта?!…