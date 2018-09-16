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Затварят частично за движение "Васил Левски" в София

Ограничението ще е до 04:30 часа на 17 септември
16 сеп 2018 08:16, Елка Василева
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Затварят частично за движение "Васил Левски" в София
Снимка: архив, Булфото

Затваря се за движение участъкът на бул. "Васил Левски" от бул. "Цар Освободител" до паметника на Васил Левски заради ремонтни дейности.Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Във връзка с ремонтните дейности от 00.30 часа днес до 04.30 часа на 17 септември 2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Васил Левски" в участъка от бул. "Цар Освободител" до паметника на Васил Левски.

От 00.30 часа днес до 04.30 часа на 17 септември 2018 г. автобусите, обслужващи линии 9, 280 и 306 и автобусите от нощните линии 3 и 4 променят своите маршрути както следва:

- автобусите от линия №9 в посока ул. "Ген. Гурко" ще се движат по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до моста при Стадион "Васил Левски", наляво по източното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", през пл. "Орлов мост" и по маршрута си до Автобаза Искър;
- автобусите от линия №280 - в посока СУ "Св. Климент Охридски" ще се движат от пл. "Орлов мост" надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до Военна академия, обратен завой по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до пл. "Орлов мост", наляво по бул. "Цариградско шосе" и по маршрута си до жк. "Студентски град";
- автобусите от линия №306 – в посока СУ "Св. Климент Охридски" ще се движат от пл. "Орлов мост" надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до Военна академия, обратен завой по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до пл. "Орлов мост", наляво по бул. "Цариградско шосе" и по маршрута си до ж.к. "Младост 2";
- автобусите от нощна линия N3 – в посока жк. "Овча купел" ще се движат от моста "Чавдар" направо по бул. "Княз Ал. Дондуков", наляво по ул. "Кракра", наляво по бул. "Янко Сакъзов", надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по бул. "Цар Освободител" и по маршрута си.
В посока Автостанция "Изток" автобусите ще се движат от пл. "Княз Александър I" по бул. "Цар Освободител", надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до моста при Стадион "Васил Левски", наляво по източното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по бул. "Янко Сакъзов", надясно по бул. "Васил Левски", надясно по бул. "Княз Ал. Дондуков" и по маршрута си.
- автобусите от нощна линия № N4 – в посока ж.к. "Гоце Делчев" ще се движат от бул. "Мадрид", наляво по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по бул. "Цар Освободител" и по маршрута си.
В посока ж.к. "Дружба 2" – от пл. "Княз Александър I" по бул. "Цар Освободител", надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до моста при Стадион "Васил Левски", наляво по източното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по бул. "Мадрид" и по маршрута си.
Автобусите по линии № 9, 280, 306, N3 и N4 ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути.

Тролейбусите, обслужващи линии 1,2 4 и 11 ще се движат по променени маршрути както следва:
- тролейбусите от линия №1 – в посока Пета градска болница ще се движат от моста "Чавдар" по бул. "Княз Ал. Дондуков", надясно по бул. "Васил Левски" до пл. "Сточна гара", наляво по бул. "Сливница" с тролейбусна линия №9, наляво по ул. "Г.С. Раковски", надясно по бул. "Патриарх Евтимий" и по маршрута си.
В посока ж. к. "Левски Г" – от тунела при НДК, наляво по ул. "Г.С.Раковски", надясно по бул. "Сливница", надясно по бул. "Васил Левски" до пл. "Васил Левски", обратно по бул. "Васил Левски", надясно по бул. "Княз Ал. Дондуков" до моста "Чавдар" и по маршрута си.
- тролейбусите от линия №2 – в посока ж.к. "Бъкстон" ще се движат от моста "Чавдар" по бул. "Княз Ал. Дондуков", надясно по бул. "Васил Левски" до пл. "Сточна гара", наляво по бул. "Сливница" с тролейбусна линия №9, наляво по ул. "Г.С. Раковски", надясно по бул. "Патриарх Евтимий" и по маршрута си.
В посока ж. к. "Хаджи Димитър" – от тунела при НДК, наляво по ул. "Г.С.Раковски", надясно по бул. "Сливница", надясно по бул. "Васил Левски" до пл. "Васил Левски", обратно по бул. "Васил Левски", надясно по бул. "Княз Ал. Дондуков" до моста "Чавдар" и по маршрута си.
- тролейбусите от линия №4 – в посока ж.к. "Хаджи Димитър" ще се движат от бул. "Цариградско шосе", наляво по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по ул. "Ген. Гурко", надясно по бул. "Васил Левски", надясно по бул. "Цар Освободител", по бул. "Цариградско шосе" и по маршрута си до ж.к. Дружба 2.
- тролейбусите от линия №11 – в посока пл. "Сточна гара" ще се движат от бул. "Цариградско шосе", наляво по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по ул. "Ген. Гурко", надясно по бул. "Васил Левски", надясно по бул. "Цар Освободител", по бул. "Цариградско шосе" и по маршрута си до ж.к. "Дружба 1".
Тролейбусите по линии № 1, 2, 4 и 11 ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути.
 

По публикацията работи: Елка Василева

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Анонимен преди 51 минути
Не чакайте друг да ви оправи!Събудете се и се борете за поколенията и за България!
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Затвор преди 55 минути
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