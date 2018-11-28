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Горят складове на агенция "Митници" до Кремиковци

Пожарът е локализиран и овладян от огнеборците
28 ное 2018 15:23, Цветелин Димитров
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Горят складове на агенция "Митници" до Кремиковци
Снимка: Булфото

Голям пожар гори в складове близо до митница Кремиковци. До момента няма информация за пострадали хора.

Тези, които са били около складовете са успели да избягат, както и да подадат сигнал за пожара, който е получен в около 12:40 часа.

Митническите складове са пълни с различни видове стока, а на място има около 10 противопожарни екипа, който гасят огъня, предаде БНР.

Има и полиция, тъй като не е изключено палежът да е умишлен.

Пожарът вече е локализиран и овладян, уточниха огнеборци.
 

По публикацията работи: Цветелин Димитров

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 8 минути
Конфискувани опасни китайски бонбонки са предизвикали самозапалването!
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Ван Дер преди 9 минути
Клошаря пак ще е причинител! Тъкмо за антикорупционния Орган!
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Иван преди 12 минути
По стар комунистически обичай, след като се окраде нещо му се драсва клечката, примери в историята много. Схемата работи безотказно винаги. Правете си сметката какво крадене е паднало. Няма случайни неща в България.
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Анонимен преди 13 минути
Ако бяха хард дискове, рачко да ги наръга с отвертката. Но тук кражбите се заличават с пожар. И без това няма престъпление без участието на бивш, настоящ, или бъдещ държавен хрантутник. 11056
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Анонимен преди 15 минути
Крали са и сега замитат следите.
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Анонимен преди 15 минути
Е, сега кой може да каже колко изгоря и колко откраднаха?
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