Горят складове на агенция "Митници" до Кремиковци

Голям пожар гори в складове близо до митница Кремиковци. До момента няма информация за пострадали хора.

Тези, които са били около складовете са успели да избягат, както и да подадат сигнал за пожара, който е получен в около 12:40 часа.

Митническите складове са пълни с различни видове стока, а на място има около 10 противопожарни екипа, който гасят огъня, предаде БНР.

Има и полиция, тъй като не е изключено палежът да е умишлен.

Пожарът вече е локализиран и овладян, уточниха огнеборци.

