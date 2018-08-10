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Български съдия на Европейското по мини-футбол

Александър Костадинов ще свири на първенството в Украйна
10 авг 2018 17:07, Красимир Ангелов
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Журналистът от Bloomberg TV Bulgaria и футболен съдия Александър Костадинов ще представи България на Европейското първенство по мини-футбол в Украйна.

"Утре пътуваме. Започва седмото Европейско първенство по мини-футбол. Ще се проведе в рамките на 7 дни. Съоръжението в Киев е уникално, точно за това Европейско първенство. Благодарение на спонсорите ще се проведе най-добре организираното състезание до този момент", отбеляза той в "България сутрин".

Гостът на Bulgaria ON AIR посочи, че първенството по мини-футбол е коренно различно от големия футбол.

"Сблъсках се с много характери и личности. Това е футбол на аматьорите, но организиран. Отборите търсят спонсори и стават все по-сплотени. Това се запазва във времето. За една минута може да се случат големи неща в малкия футбол", поясни той.

България е в група с лесно преодолими отбори, с изключение вероятно на Казахстан. Повече информация вижте в следващото видео на телевизия Bulgaria ON AIR.
 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 час
''Това е футбол на аматьорите, но организиран.''
Наш съдия няма нито в шампионска лига, нито в Лига Европа, нито на световно или европейско... само при организирани аматьори, това е.
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