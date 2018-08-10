Български съдия на Европейското по мини-футбол

Журналистът от Bloomberg TV Bulgaria и футболен съдия Александър Костадинов ще представи България на Европейското първенство по мини-футбол в Украйна.

"Утре пътуваме. Започва седмото Европейско първенство по мини-футбол. Ще се проведе в рамките на 7 дни. Съоръжението в Киев е уникално, точно за това Европейско първенство. Благодарение на спонсорите ще се проведе най-добре организираното състезание до този момент", отбеляза той в "България сутрин".

Гостът на Bulgaria ON AIR посочи, че първенството по мини-футбол е коренно различно от големия футбол.

"Сблъсках се с много характери и личности. Това е футбол на аматьорите, но организиран. Отборите търсят спонсори и стават все по-сплотени. Това се запазва във времето. За една минута може да се случат големи неща в малкия футбол", поясни той.

България е в група с лесно преодолими отбори, с изключение вероятно на Казахстан. Повече информация вижте в следващото видео на телевизия Bulgaria ON AIR.

