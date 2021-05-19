Дидие Дешан включи Бензема в отбора за Евро 2020

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Снимка: БГНЕС
Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав на "петлите" за Евро 2020. Сред неговите избраници е и нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема.
33-годишният футболист не бе обличал екипа на нацоналния отбор от мача с Армения през 2015 година. Малко по-късно той беше отстранен от тима заради скандал с шантаж спрямо съотборника му Матийо Валбуена.
Ето съставът на Франция за европейското първенство:
Вратари:
Юго Лорис (Тотнъм), Майк Менян (Лил), Стив Манданда (Марсилия)
Защитници:
Люка Дин (Евертън), Лео Дюбоа (Лион), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Жул Кунде (Севиля), Клеман Лангле (Барселона), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (Байерн), Рафаел Варан (Реал М), Курт Зума (Челси)
Полузащитници:
Н'Голо Канте (Челси), Тома Льомар (Атлетико М), Пол Погба (Манчестър Юн), Адриен Рабио (Ювентус), Муса Сисоко (Тотнъм), Корентен Толисо (Байерн)
Нападатели:
Висам Бен Йедер (Монако), Карим Бензема (Реал М), Кингсли Коман (Байерн), Усман Дембеле, Антоан Гризман (Барселона), Оливие Жиру (Челси), Килиан Мбапе (ПСЖ), Маркус Тюрам (Борусия М).