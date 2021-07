Шихан Пичкунов: Европейско първенство на Професионалната лига на KWU ще бъде на много високо ниво

За първи път по време на Международния летен лагер по карате киокушин в Камчия, ще се проведе и Европейско първенство по правилата на KWU Professional League. То започва на 8 юли и в него ще участват състезатели от близо 15 страни. Полуфиналите ще се играят на 9 юли, а с големите финали ще започне деветото издание на международното бойно шоу SENSHI 9, което ще бъде на 10 юли в Амфитеатъра в Камчия.Освен финалите на първото Европейско първенство на Професионалната лига на KWU на SENSHI 9 ще видим още 7 професионални сблъсъка."Както знаете, заради пандемията, миналата година състезателите нямаха възможност да участват на различни първенства, както и да ходят на тренировъчни лагери. Сега всички бойци са изключително надъхани да се изявят и побеждават. Затова бих могъл да кажа, че това Европейско ще бъде на много високо ниво", отбеляза Шихан Александър Пичкунов - генерален секретар на Световния киокушин съюз и главен рефер на SENSHI.SENSHI 9 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър" и М Кар Груп – BMW дилър.Медийни партньори на SENSHI 9 са Boec.BG и Boec.COM, националната телевизия Bulgaria ON AIR, американската онлайн телевизия за бойни спортове FITE, Gol.bg, Topsport.bg, Kwunion.com, Russian Union Of Martial Arts, информационния портал Kyokushin Кarate News и Fighto.News.Bulgaria ON AIR ще излъчва последователно събитията на живо на 10 юли от 20:00 часа.Вижте повече в репортажа на Десислава Джерманска.